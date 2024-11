HydrogenPro erfüllt die Vorschriften der European Hydrogen Bank

OSLO, Norway , 15. November 2024 /PRNewswire/ -- Am 27. September 2024 hat die Europäische Wasserstoffbank neue Bedingungen eingeführt, nach denen potenzielle Projekte nicht mehr als 25 Prozent der Elektrolyseur-Stacks - die die Oberflächenbehandlung, die Produktion von Zelleinheiten und die Montage von Stacks abdecken - aus China beziehen dürfen. Diese Woche hat die Europäische Kommission einen Brief veröffentlicht, der die Vorschriften weiter präzisiert.

Daher möchte HydrogenPro folgendes klarstellen: HydrogenPro erfüllt die Förderanforderungen der Europäischen Wasserstoffbank für unsere europäischen Projekte in vollem Umfang. Notwendige Anpassungen an unserer Lieferkette werden minimal sein.

Jarle Dragvik, CEO von HydrogenPro ASA, kommentiert: "Wir haben unsere Lieferkette auf der Grundlage der EU-Vorschriften, einschließlich unserer Elektrodenproduktion in Dänemark und der Montage am Standort unseres Kooperations- und EPC-Partners ANDRITZ AG in Deutschland, gründlich analysiert und sind sicher, dass wir alle Vorschriften einhalten werden."

HydrogenPro ist führend in der globalen grünen Wasserstoffindustrie und der exklusive Lieferant für zwei der größten grünen Wasserstoffprojekte weltweit. In enger Zusammenarbeit mit ANDRITZ werden wir auch in Zukunft die größten Projekte in Europa realisieren.

