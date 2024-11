Biden und Xi treffen sich am Rande des Apec-Gipfels in Peru Wenige Wochen vor dem Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus treffen sich der scheidende US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping in Peru. Das Treffen am Rande eines Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) …