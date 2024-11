Marktchaos: DAX schwächelt, SDAX und MDAX mit überraschenden Gewinnern

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 19.199,05 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,12%. Der MDAX bleibt stabil bei 26.405,80 Punkten, ohne Veränderung gegenüber dem Vortag. Der SDAX hingegen kann einen kleinen Zuwachs von 0,09% verbuchen und steht bei 13.395,87 Punkten. Der TecDAX zeigt sich schwächer und fällt um 0,94% auf 3.348,93 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes präsentieren sich heute im Minus. Der Dow Jones verliert 0,73% und notiert bei 43.446,63 Punkten, während der S&P 500 mit einem Rückgang von 1,23% auf 5.878,76 Punkte den stärksten Verlust unter den betrachteten Indizes hinnehmen muss. Insgesamt zeigt sich der Markt heute uneinheitlich, wobei insbesondere die Technologiewerte im TecDAX und die großen US-Indizes unter Druck stehen. Anleger beobachten die Entwicklungen aufmerksam, während sie auf weitere wirtschaftliche Signale und mögliche Impulse für die Märkte warten.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Brenntag mit einem Anstieg von 2.93%.Continental folgt mit 2.67%, während Rheinmetall mit 2.19% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Sartorius Vz. führt die Negativliste mit einem Rückgang von 6.22%, gefolgt von Merck mit -2.53% und Infineon Technologies, das um 1.79% gefallen ist.Im MDAX sticht K+S mit einem beeindruckenden Plus von 5.49% hervor. Lanxess und Deutsche Lufthansa folgen mit 4.44% und 3.33% respektive, was auf eine insgesamt positive Marktstimmung hinweist.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine negative Tendenz, angeführt von HelloFresh mit einem Rückgang von 6.99%. SCHOTT Pharma und Delivery Hero verzeichnen ebenfalls Verluste von 4.94% und 3.55%.Im SDAX dominiert Evotec mit einem außergewöhnlichen Anstieg von 20.05%. adesso und GFT Technologies zeigen ebenfalls starke Leistungen mit 6.92% und 6.78%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ, wobei Eckert & Ziegler mit -3.98% anführt, gefolgt von ATOSS Software mit -4.00% und SUESS MicroTec, das um 5.70% gefallen ist.Im TecDAX zeigt Evotec erneut eine herausragende Leistung mit 20.05%. Nordex und HENSOLDT verzeichnen moderate Zuwächse von 2.88% und 2.27%.Die TecDAX-Flopwerte umfassen ATOSS Software und SUESS MicroTec, die beide mit -4.00% und -5.70% Rückgänge verzeichnen. Sartorius Vz. ist auch hier mit -6.22% vertreten.Im Dow Jones führt Walt Disney mit einem Anstieg von 3.87%, gefolgt von JPMorgan Chase mit 1.37% und Nike (B) mit 1.24%.Die Flopwerte im Dow Jones sind von NVIDIA mit -2.60% angeführt, während Amazon und Amgen mit -3.45% und -4.95% ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen mussten.Im S&P 500 sticht Palantir mit einem Anstieg von 10.16% hervor, gefolgt von Tesla mit 4.06% und Walt Disney mit 3.87%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge, angeführt von Warner Bros. Discovery (A) mit -5.22%, IQVIA Holdings mit -5.51% und Interpublic Group of Companies mit -5.96%.