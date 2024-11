Dax ähnlich wenig bewegt wie auf Wochensicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seinen Schlingerkurs am Freitag mit einem moderaten Verlust beendet. Letztlich sank der deutsche Leitindex um 0,27 Prozent auf 19.210,81 Punkte, nachdem er im Tagesverlauf komplett innerhalb der Handelsspanne vom Vortag geblieben war. Von oben begrenzten die 21-Tage-Linie und von unten die 50-Tage-Linie seine Kursentwicklung. Diese gelten als kurz- beziehungsweise mittelfristige Trendindikatoren. Der Rekord von Mitte Oktober bei 19.674 Punkten bleibt aber in Sichtweite.

In Europa gab es ebenfalls negative Vorzeichen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,8 Prozent tiefer ins Wochenende, nachdem er sich am Donnerstag noch deutlich von einem Dreimonatstief erholt hatte. Die Börse in Zürich büßte noch mehr ein, während es in London bei einem knappen Minus blieb. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor zum europäischen Handelsende 0,7 Prozent, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gut 2 Prozent einbüßte.

Höhepunkt am deutschen Aktienmarkt war der Kursprung um mehr als ein Fünftel von Evotec auf 10,47 Euro. Nach der Offerte der US-Biotechfirma Halozyme Therapeutics von 11 Euro je Aktie könnte es einen Übernahmekampf um den im Nebenwerte-Index SDax gelisteten Wirkstoffforscher geben. Zu Wochenbeginn hatte die Nachricht, dass der Finanzinvestor Triton seine Beteiligung aufgestockt hat, Evotec schon ein kräftiges Plus beschert. Für die Aktionäre ist die jüngste Kursentwicklung allerdings ein vergleichsweise schwacher Trost: Anfang des Jahres waren die Titel noch mehr als doppelt so viel wert wie heute.

Im Dax erreichten die Überflieger Rheinmetall und Siemens Energy vor dem Wochenende dank deutlicher Kursgewinne Rekordstände. Auf Jahressicht hat sich der Wert des Rüstungskonzerns gut verdoppelt und der des Energietechnikunternehmens gar fast vervierfacht.

Anteilscheine von Deutsche Euroshop gewannen 1 Prozent. Berenberg-Analyst Kai Klose wertete die Quartalsresultate des Einzelhandelsimmobilien-Spezialisten positiv und lobte die angehobenen Jahresziele.

Unter Druck standen nach dem enttäuschenden Ausblick des US-Ausrüsters Applied Materials dagegen Chipwerte. Infineon gaben mit minus 1,5 Prozent einen Teil ihrer Wochengewinne ab. Süss Microtec verloren als SDax-Schlusslicht 5,9 Prozent und Elmos rutschten um 2,2 Prozent ab.

Einen schweren Stand hatten auch die Aktien von Impfstoffherstellern und Pharmazulieferern. Sie litten darunter, dass der designierte US-Präsident Donald Trump den Impfskeptiker Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister nominierte. Am Dax-Ende büßte Sartorius 6 Prozent ein, während es im MDax für die Verpackungshersteller Schott Pharma und Gerresheimer um 5,3 beziehungsweise 2,9 Prozent nach unten ging.

Der Euro stabilisierte sich mit zuletzt 1,0553 US-Dollar etwas, nachdem er am Donnerstag mit knapp unter 1,05 Dollar auf das tiefste Niveau seit 13 Monaten abgesackt war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs davor auf 1,0583 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg der Rentenindex Rex um 0,22 Prozent auf 126,01 Punkte. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,32 Prozent am Vortag auf 2,27 Prozent. Der Bund-Future stagnierte bei 132,13 Zählern./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,25 % und einem Kurs von 160,5 auf Tradegate (15. November 2024, 18:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +21,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,72 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 37,56 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -67,94 %/+11,16 % bedeutet.