Polaris Renewable Energy platziert erfolgreich Anleihen im Wert von 175 Mio. USD

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 15. November 2024 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich eine Privatplatzierung von vorrangig besicherten grünen Anleihen im Wert von 175 Millionen USD abgeschlossen hat. Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und einen festen Zinskupon von 9,5 % pro Jahr, wobei die Zinsen in halbjährlichen Raten zu zahlen sind. Die Anleihe wird von S&P Global Ratings mit BB- bewertet und wird in Rahmen der „grünen Finanzierung“ des Unternehmens mit einem Gutachten einer zweiten Partei von Morningstar Sustainalytics ausgegeben.

Marc Murnaghan, Chief Executive Officer von Polaris, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir die ersten Anleihen von Polaris erfolgreich und unter großem Interesse von einer Vielzahl internationaler Investoren platzieren können. Die Anleihen optimieren die Kapitalstruktur des Unternehmens und sichern die Finanzierung für weiteres Wachstum und eine stärkere Diversifizierung des Cashflows.“

Die Abwicklung der Anleihen wird voraussichtlich am oder um den 3. Dezember 2024 erfolgen, sofern die üblichen Bedingungen erfüllt werden. Der Nettoerlös aus den Anleihen wird für die Refinanzierung bestimmter bestehender Kreditfazilitäten, den Erwerb des Windparks Punta Lima in Puerto Rico und andere Investitionen in erneuerbare Energien verwendet.

Pareto Securities fungierte als Lead Manager und alleiniger Bookrunner für die Anleiheemission.

Die Anleihen sind nicht für den Vertrieb in einer Provinz oder einem Territorium Kanadas qualifiziert und werden es auch in Zukunft nicht sein. Dementsprechend dürfen die Anleihen in einer solchen Provinz oder einem solchen Territorium nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die von den Prospektanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze ausgenommen sind. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch dürfen die Anleihen in einer Jurisdiktion verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre.