Aktien Wien Schluss ATX legt etwas zu Die Wiener Börse hat am Freitag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,48 Prozent und 1.771,62 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss nach unten. Für Unsicherheit an den Märkten …