Olight stellt neue Clip-On-Lampe vor und bietet bis zu 50% Rabatt zum Black Friday

Am 14. November um 18:00 Uhr (EST) fand ein Black Friday Launch Event statt, bei dem Olight den Oclip Pro zusammen mit anderen neuen Produkten vorstellte. Die Clip-on-Lampe bietet drei Modi - ein 500-Lumen-Flutlicht, ein 120-Meter-Spotlight und ein Rotlicht mit zwei Modi - sowie vielseitige Befestigungsmöglichkeiten und ist damit ideal für alltägliche Nutzer und Outdoor-Fans. Mit einer Laufzeit von bis zu 144 Stunden ist die Oclip Pro ein zuverlässiger Begleiter für jeden Beleuchtungsbedarf.

LORTON, Va., 15. November 2024 /PRNewswire/ -- Olight, ein führendes Taschenlampenunternehmen, wird seinen 2024 Black Friday Sale am 14. November um 20:00 Uhr (EST) beginnen, und der Sale wird bis zum 3. Dezember, dem Tag nach dem Cyber Monday, laufen. Kunden können sich auf Rabatte von bis zu 50 % und die Einführung der brandneuen Clip-On-Lampe Oclip Pro freuen.

Während des Black Friday Sale erhalten die Kunden bei der Anmeldung ein kostenloses Geschenk, bis zu 50 % Rabatt auf ausgewählte Produkte und weitere spannende Gratisgeschenke bei qualifizierten Einkäufen. Die Favoriten von Olight-Fans, Arkfeld Ultra und Arkfeld Pro, werden mit bemerkenswerten Rabatten von bis zu 40% angeboten.

Als besonderes Angebot zum Black Friday bietet Olight eine kostenlose Lasergravur für acht der meistverkauften Modelle an, darunter beliebte Produkte wie die Arkfeld Ultra, Baton Turbo und Seeker 4 Pro. So können Kunden ihre Lieblingslampen personalisieren und ihren Lieben ein einzigartiges und nützliches Geschenk machen.

An diesem Black Friday bietet Olight nicht nur tolle Angebote, sondern bedankt sich auch bei seinen Kunden. Olight blickt auf ein Jahr des Wachstums zurück und hat sein Engagement für soziale Verantwortung fortgesetzt, indem es Initiativen zur Förderung des Bewusstseins für Brustkrebs, zur Unterstützung von Autismus und zur Hilfe bei Hurrikans unterstützt. Allein in diesem Oktober haben die Wohltätigkeitskampagnen von Olight über 120.000 Dollar eingebracht, und es wurden Tausende von Beleuchtungsprodukten an Bedürftige gespendet. Diese Bemühungen unterstreichen die Mission von Olight, „die Welt zu erhellen" und einen positiven Einfluss auf die Gemeinden zu haben, denen das Unternehmen dient.

„Wir bei Olight glauben daran, dass wir nicht nur das Leben erhellen, sondern auch die Zukunft", sagt Mavis Xiao, Chief Marketing Officer bei Olight. „Der Black Friday ist unsere Art, unseren treuen Kunden etwas zurückzugeben und gleichzeitig die Dinge zu unterstützen, die uns am wichtigsten sind."

Informationen zu Olight:

Olight wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter innovativer tragbarer Beleuchtungsprodukte, auf die sich Outdoor-Enthusiasten weltweit verlassen. Olight verschiebt die Grenzen der Beleuchtungstechnologie, um die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

