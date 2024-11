wO User zu Evotec Übernahmeangebot: "Als Aktionär sage ich NEIN! Viel zu wenig!"

Mit fast 900 Beiträgen seit Montag hat es in dieser Woche Evotec mal wieder an die Spitze der Top-Diskussionen auf wallstreetONLINE geschafft. Der Grund für das enorme Interesse ist ein Übernahmeangebot durch Halozyme Therapeutics , welches am 14. November nachbörslich vorgelegt wurde. Das amerikanische Biotechunternehmen, welches an Krebstherapien forscht, machte ein Angebot über 11 Euro in bar pro Aktie, woraufhin der Kurs von Evotec am nächsten Handelstag um über 20% nach oben schnellte ( wallstreetONLINE berichtete ).

Barney.Gumble: "11 Euro 🤣 .. geh weg ... aber cool, jetzt geht der Bieterwettkampf los ... geilomat ..."

darauf Gewinnerzieler: "Sicherlich ist es erfreulich wenn der Kurs durch Übernahmeinteressenten hoch getrieben wird. Ich persönlich möchte keine Übernahme, obwohl ich mit einem Einstiegskurs von 13,54 Euro immer noch deutlich im Minus bin. Als Langzeitinvestierter, mit vielen Gewinnmitnahmen die mir viel Freude bereitet haben, bin ich auch bei 45,- nicht ausgestiegen. Das war vielleicht ein Fehler, aber ich bin vom Konzept der Firma überzeugt und würde mich freuen wenn der neue CEO es schafft profitabel zu werden. Das traue ich ihm auch zu und dann werden wir über den derzeitigen Kurs lediglich noch lächeln. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder beschimpft, aber damit kann ich gut leben. Viel Erfolg allen Aktionären bei ihrer jeweiligen Taktik."

darauf Barey.Gumble: "Das Angebot ist ein Witz und gehört mindestens verdoppelt"

Mr.Estate: "Halozyme? Ist selbst gerade mal 7 Mrd. schwer und ich bezweifle, dass die gut zusammen passen...Ist bestimmt nur ne Ente...wir werden sehen"

Marco_Berlin: "In 10 Jahren wären bei der Zukunftsaussicht locker 30€ Kurspotential drin, eher mehr. Deutsche Unternehmen bekommt man seit Jahren auf der Grabbelkiste liegend. 11€ ist ein Witz für Aktionäre und ein riesengroßes Geschäft für Investoren. Allein potentielle Meilensteine sind zigfach höher, ohne den Umsatz aus dem Tagesgeschäft.

Es wird unmöglich sein für Evotec da raus zu kommen. Klar ist seit heute Evotec wird es in dieser Form wie heute nicht mehr geben. Selbst eine Verteidigung wird ohne Hilfe nicht möglich sein. Ist nur noch die Frage was geht an wen und wie lange bleibt die Marke erhalten.

darauf RealJoker: Mit solchen Prognosen wäre ich vorsichtig. Lanthaler hat einen ziemlichen Schaden angerichtet und der Kurs ist wegen der dadurch bedingt miesen Zahlen bis auf 5 € gefallen. Innerhalb von 10 Jahren kann viel passieren."

Malecon: "Als Aktionär sage ich NEIN, viel zu wenig, selbst als Startgebot, ab in die Ecke und sich schämen! Oder nachbessern, aber ordentlich. Die Auktion ist eröffnet!"

BenBernanke1010: "Lächerlich das Angebot. Bei der Shortquote lassen wir die Leerverkäufer doch erst mal eindecken. Das sind locker mindestens 10 Mio. Aktien. Da geht der Preis durch die Decke. Wer verkauft denn jetzt noch Aktien?!😂😂😂"

Mad_matt: "Was war der erste Preis bei Covestro? 48€ glaub ich ne? Am Ende wurden 62€ vereinbart (und der Kurs dotiert immer noch drunter) sind fast 30% mehr. Wenn wir das auf Evotec anwenden kämen wir bei ungefähr 15€ raus. Selbst dafür würde ich die nicht anbieten. Aber schauen wir mal was kommt. Vielleicht braucht ja Novartis was. Hab gehört die Morphosys Übernahme ist jetzt abgeschrieben."

doubledown: "Ich kann den Unmut hier vollkommen verstehen, allerdings ist es bei den meisten Übernahmen so, dass wirklich langfristige Aktionäre enttäuscht werden. Hab das leider auch schon einmal mitgemacht. Man darf nicht vergessen, dass Triton problemlos 10% für 7,6€ eingesammelt hat. Also selbst zu den Kursen waren einige abgabebereit.

Schauen wir mal was noch kommt."

darauf Malecon: "Yep, so ist es. Mit "etwa 11 € je Aktie" brauchen die knauserigen Luschen bei mir nicht anzutanzen, das ist Satire pur und für ein Bald-Milliardenumsatz-Unternehmen unwürdig. Ich weiß, ein Startgebot und so, aber solche Spielchen können sie sich sparen. Sie blamieren sich, wenn ein anderer Bieter es ihnen zeigt, wie es richtig geht und einen fairen Preis vorschlägt."

Gertrude41: "Die Leerverkäufer sind unser Trumpf. Die würde ein Angebot auf dem komplett falschen Fuß erwischen. Wenn die mal 6% der handelbaren Stücke schnell aufkaufen müssen, dann haben wir Spaß. Aber jetzt warten wir die kommenden Nachrichten ab und beobachten die Leerverkaufsquote. Denke bis Ende kommender Woche sehen wir schon klarer."

Wiederverzockt: "Wie schon andere Foristen geschrieben haben, sehe auch ich 11 Euro eher als Beleidigung. Aber ich bin realistisch genug, letztendlich nicht mehr als 15 Euro zu erwarten, alles darüber ist dann ein Erfolg. Das Qube Research kürzlich ihre LV-Quote erhöht haben, hat mir mit dem aktuellen Übernahmegerücht natürlich den Abend versüßt."

Malecon: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die drei Großinvestoren und die meisten Kleinaktionäre bereits bei so einem (wirklich läppischen) Startgebot schwach werden. Einfach zusammenhalten, es muss mehrmals nachgebessert werden!

Hier werden in den kommenden Tagen wieder welche auftauchen, die euch verunsichern werden, das Theater geht los!"

Stormy_Daniels: "Novo Nordisc soll mal drauf hauen… die Kohle verdienen sie ohnehin in wenigen Tagen in Abnehmspritzen. Die können sagen „25€ je Share, ist uns doch egal“…"

darauf doubledown: "Wenn Novo bereit wäre 20€ zu zahlen, dann hätten sie das doch schon längst tun können, das gilt auch für andere große Pharma Interessenten. Denn die müssen ja immer damit rechnen, dass sich bei den Preisen irgendwelche Hedgefonds einkaufen, die eine Übernahme blockieren. Ich rechne daher nicht mit einem Angebot von Novo."

darauf Malecon: "Wer weiß, wer alles in den kommenden Wochen noch mit seinen Geboten rauskommt (erinnert ihr euch daran, wie das damals bei Zooplus lief?). Das Unternehmen scheint plötzlich doch attraktiver zu sein als der DB-Analyst uns neuestens weismachen wollte."

derConnaisseur: "Und auch hier wieder...

Wieviele Anteile hält Halozyme denn bisher?

Wurden Meldeschwellen erreicht?

...

Genau. Halozyme hat gar nichts bisher und fischt einfach mal im Trüben.

Ein "unverbindliches/freiwilliges" Angebot solange ihr Kapital reicht.

Denn laut Bilanz von Halozyme haben die keine 2 Milliarden. Aber für 10 % der Anteile wird es reichen... Novo und Mubadala werden nicht verkaufen.

Ich sehe diese Offerte also im Rahmen der Strategie von BoA weitere Instis an Bord zu holen. Und wegen des hohen Freefloats müssen die über öffentliche Angebote am Markt gehen.

Gut so. Ich bleibe natürlich dabei und kaufe regelmäßig nach."

Radiessel2008: "Ich halte das Angebot für reines taktisches Geplänkel - von wem auch immer. 11 Euro können nicht ernst gemeint sein. Aber man sollte immer mit dem schlechtesten denkbaren Kurs rechnen. Ich war auch bei Morphosys dabei, wo Forumsteilnehmer >100 verlangt hat, aber 80 als Minimum. Geworden sind es 68 - nur mal so am Rande...

Die 20 werden wir nicht sehen - wir können froh sein, wenn wir 15 Euro bekommen - habe ich schon mehrfach erwähnt..."

Kinstentown196903: "Es gibt mehrere entscheidende Unterschiede zur Morphosys-Übernahme!!!

- der von Novartis angebotene Übernahmepreis bei Morphosys lag ca. 94 % über dem zuletzt gehandelten Aktienkurs (hier nur ca. 27 %- also indiskutabel!!)

- Novartis hatte im Vorfeld bereits mit dem Morphosys-Vorstand konkrete Verhandlungen bzgl. des Übernahmepreises durchgeführt und der Vorstand empfahl den Aktionären ausdrücklich diesem Übernahmepreis zuzustimmen

Halozyme hat die 11 Euro (ohne Gespräche mit dem Vorstand) einfach mal so in den Raum geworfen. Dieser Übernahmepreis ist dermaßen indiskutabel, dass mit Sicherheit keine ausreichende Anzahl an Aktionären (und Instis) ihre Shares hierfür abgeben. Von einer Zustimmung des Evo- Vorstandes (bzw. einer Empfehlung an die Aktionäre, das Angebot anzunehmen) gehe ich daher mit Sicherheit nicht aus! Vielmehr könnte es hier tatsächlich zu einem (normalerweise sehr seltenen) offenen Bietergefecht kommen und ich rechne auch damit, dass wir Übernahmepreise von über 20 Euro sehen werden!"

Doubledown: "Das Angebot von Halozyme erfolgte ohne vorherige Kontaktaufnahme. Also ohne Due Diligence, daher ist eine Erhöhung natürlich äußerst wahrscheinlich. Bei Morphosys hatten diese Prüfungen und Verhandlungen vor Angebotsabgabe stattgefunden. Zuerst wollten sie auch nur 55€ zahlen.

Wahrscheinlich wollte Halozyme verhindern, dass jetzt noch große Pakete von anderen günstige aufgekauft werden können (siehe Triton)."

Wiederverzockt: "Nach meiner bescheidenen Meinung ist das Angebot von 11 Euro bewusst niedrig gewählt. Erst einmal wird der eigene Hut in den Ring geworfen, weiterhin kommt Triton in Zugzwang. Zu guter Letzt hilft es den Leerverkäufer, noch mit einem blauen Auge aus der Nummer zu kommen. Ich denke nicht das jemand ernsthaft denkt, zu diesem Preis übernehmen zu können."

Straight_on: "Nüchtern betrachtet: Schon jetzt ist ein Übernahmeangebot von 11 € durch die Kursentwicklung überholt. 14-15 € wären aktuell eine realistischere VB. Aber bitte beachten: Es gibt noch gar kein offizielles Angebot. Und bis ein solches erfolgt kann die Kursentwicklung neue Fakten schaffen... Hinzu kommt der Umstand mehrerer Interessenten. Ein Bieterwettstreit ist überhaupt das Beste was uns Aktionären derzeit passieren kann. Und last but not least: Die Übernahmebegehren belegen die fundamentale Werthaltigkeit und Perspektive des Unternehmens. Das Momentum ist also at all hervorragend..."

Magictrader: "14 € = 2.5 Milliarden, das könnte man noch akzeptieren, wenn wir hier zu hoch pokern, blieben wir am Ende auf der Strecke. Habe lieber den fetten Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Hier bleibt es extrem spannend, es wird definitiv etwas passieren."

Gertrude41: "Je mehr ich mich in das Thema reinarbeiten.... Wir stehen gefühlt am Anfang. Evotec hat riesiges Entwicklungspotenzial, welches mehr und mehr erkannt wird. Setzt es dies in Umsatz und Gewinn um, dann steht hier eine ganz andere Bewertung. Das wissen die Player und versuchen dies im frühen Stadium zu heben. Die aktuellen Angebote sind m.E. deutlich zu niedrig. Wir werden sehen....."

Newandfresch: "Mir sind aktuell in dieser Gleichung noch zu viele Variablen enthalten. Wenn wir einmal bei der Basis anfangen, dann wird aller Voraussicht Evotec ab 2026 operativ ordentlich zulegen und zünden. Der Aktienkurs sollte dann entsprechend auch schon in 2025 zulegen können. Solange ich keine Antworten auf folgende Fragen habe, bleibt alles hier nur wilde Spekulation:

1. Sind die Alt-Ankeraktionäre Mubadala, Novo und T. Rowe (Restpaket) bereit unter den Einstiegskursen zu verkaufen (20 € und höher)?

2. Tritt Triton als weißer Ritter (über BoA), strat. Investor oder Käufer auf?

3. Welches Interesse haben die strategischen Kunden BMS (IPSC Plattform) und Sandoz (Just)?

4. Zieht Evotec selbst noch ein Ass aus dem Ärmel zu ihrer "Verteidigung (über BoA)" -> z.B. Kapitalerhöhung mit weiterem Investor, Übernahme Wettbewerber, etc.?"

Bruder_halblang: "Mich stört an der Sache, dass hier mögliche Übernahmeabsichten mit konkreten Namen im Vorwege durchgesickert sind. Das ist doch überhaupt nicht im Interesse der potenziellen Übernehmenden. Und nun ist das gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit passiert. Merkwürdig!

Bisher habe ich es in der Regel so erlebt, dass das Übernahmeangebot plötzlich und unerwartet kam. Erst danach wurde dann darüber diskutiert."

darauf Boomaktie: Das wird auch der Grund sein, warum wir die 11 Euro im Kurs heute auch nicht sehen. Zu viele trauen dem Braten offensichtlich noch nicht und nehmen deshalb jetzt erst mal den Spatz in der Hand.

Seltsam kommt mir hier aber auch einiges vor. Zwei Interessenten innerhalb weniger Tage wie aus dem Nichts. Beide machen nicht 100% Sinn.

Alles Spekulation! Wenn es den Kurs langfristig Richtung 20€ und höher schiebt, umso besser...Nur meine Meinung."

Nebelland2000: "Halozyme im freien Fall! Seit Bekanntgabe der Übernahmeabsichten, hat das Papier schon über 20% verloren. So wird das nix mit der Übernahme."

