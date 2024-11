Das ostchinesische Quanzhou glänzt beim 6. chinesisch-französischen Kulturforum

Die von der UNESCO als Ausgangspunkt der maritimen Seidenstraße bezeichnete Stadt an der Küste von Fujian war vor allem in der alten chinesischen Song- und Yuan-Dynastie ein wichtiger Handelsknotenpunkt und wurde als „größter Hafen des Ostens" bezeichnet.

BEIJING, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- Während des 6. chinesisch-französischen Kulturforums warb Cai Zhansheng, Bürgermeister der Stadt Quanzhou in der ostchinesischen Provinz Fujian, am Donnerstag beim Rundtischgespräch der Bürgermeister bei allen Anwesenden für die Stadt.

Heute ist die Stadt ein Zentrum der Privatwirtschaft und verschiedener Industrien, darunter Porzellan, Tee, Textilien, Bekleidung und Schuhe. Die Stadt steht bei den Porzellanexporten an erster Stelle in China und verkauft ihre Porzellanprodukte in über 190 Länder und Regionen. Der Tieguanyin-Tee wurde von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) als weltweit bedeutendes landwirtschaftliches Erbe und von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe eingestuft. Die Stadt verfügt auch über das weltweit größte Cluster moderner Sportprodukte mit einem Gesamtproduktionswert von über 800 Milliarden Yuan.

Quanzhou ist seit der Antike eine integrative Stadt. In den Song- und Yuan-Dynastien machte das Gebiet, in dem Ausländer lebten, ein Drittel der gesamten Stadt aus. Die Stadt ist auch als „Museum der Weltreligionen" bekannt, in dem Buddhismus, Nestorianismus, Islam, Manichäismus und andere religiöse Kulturen in unmittelbarer Nähe leben. 2021 nahm die UNESCO „Quanzhou: Emporium der Welt in der chinesischen Song- und Yuan-Dynastie" als Kulturgut in die Welterbeliste auf.

Quanzhou hat enge Beziehungen zu Frankreich. Im Jahr 2010 nahm Quanzhou offiziell eine Städtepartnerschaft mit Hérault (Frankreich) auf und legte damit den Grundstein für den weiteren Austausch und die Kommunikation zwischen beiden Seiten. Seit der ersten Sitzung des chinesisch-französischen Kulturforums im Jahr 2016 findet in Quanzhou alle zwei Jahre der internationale Wettbewerb für Porzellankunst „Blanc de Chine" statt.

Im Jahr 2024 feiern China und Frankreich nicht nur den 60. Jahrestag ihrer diplomatischen Beziehungen, sondern begehen auch das chinesisch-französische Jahr der Kultur und des Tourismus. Vor diesem Hintergrund hat der Austausch zwischen Quanzhou und Frankreich zugenommen. Im vergangenen Monat wurden die Trachten von Quanzhou auf der China-France Fashion Week 2024 gezeigt.

Cai lud in seiner Rede Freunde aus aller Welt ein, Quanzhou zu besuchen und den einzigartigen Charme der Weltkulturerbestadt zu erleben, in der Hoffnung, dass durch das Forum in Zukunft mehr Austausch und Zusammenarbeit auf tieferen Ebenen und in weiteren Bereichen erreicht werden kann.

