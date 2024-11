Wall Street-Abverkauf: Plötzlich Panik wegen Trump und Zinsen!

Abverkauf an der Wall Street: plötzlich herrscht ein Anflug von Panik, weil Fed-Chef Powell gestern klar machte, dass die Zinsen nicht so schnell sinken werden wie eingepreist - und das bisher rosarote Bild über die Vorteile für die Wall Street durch Trump auf einmal etwas differenzierter gesehen werden! Man beginnt zu realisieren: die Senkung von Steuern, Zölle und andere Projekte wie die offenkundig geplante Entlassung von möglicherweise Millionen von Staatsangestellten wird einen Preis haben: unter anderem dauerhaft hohe Zinsen! All das war eigentlich schon länger klar - aber Euphorie frißt Hirn, man wollte nur das Positive sehen. Die Trump-Rally war extrem überdehnt - und hat die typischen Nach-Wahl Rallys bei weitem übertroffen. Besonders krass ist der Unterschied zwischen den US-Aktienmärkten und der Restwelt..

