Aufbau einer KI-nativen Cloud zur Verstärkung der Intelligenz auf der technischen Bühne

Paris (ots/PRNewswire) - Der Gipfel HUAWEI CONNECT 2024 PARIS hat heute mit dem

ersten Huawei Cloud Summit France begonnen. Huawei Cloud baut eine KI-native

Cloud durch systematische Innovation und Service-Umgestaltung auf. Auch in

Zukunft wird Huawei Cloud die Innovation in den beiden Richtungen "KI für die

Cloud" und "Cloud für die KI" vorantreiben und die intelligente Transformation

in allen Branchen in Frankreich beschleunigen.



Jacqueline Shi, President von Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service,

hielt eine Begrüßungsrede in ihrer mit Huawei Cloud MetaStudio erstellten

digitalen Präsenz. Sie erklärte: "Innovation ist das Herzstück unseres Erfolgs,

unserer Wettbewerbsfähigkeit und unseres Wachstums. Deshalb investieren wir

stark in Forschung und Entwicklung, um Ihnen die sichersten und zuverlässigsten

Cloud-Services zu bieten, einschließlich Cloud-nativer Lösungen, AI und Big

Data. In Europa hat Huawei Cloud mit über 500 lokalen Partnern

zusammengearbeitet, um ein breites Spektrum an branchenspezifischen Lösungen und

bewährtem Fachwissen bereitzustellen, das es europäischen Unternehmen

ermöglicht, ihre Cloud-Einführung zu beschleunigen, globale Ressourcen zu nutzen

und ein sprunghaftes Wachstum zu erzielen."







die Bedeutung der KI für die langfristige Sicherung von Wettbewerbsvorteilen und

Rentabilität von Unternehmen. Zu diesem Zweck bringt Huawei Cloud Pangu-Modelle

auf den Markt, um intelligente Upgrades in allen Branchen zu ermöglichen. Mehr

als 400 Anwendungsfälle in 30 Branchen profitieren jetzt von der KI-nativen

Cloud-Infrastruktur von Huawei Cloud, die europäischen Kunden modernste

Technologien und erstklassige Erfahrungen bietet. Auf der technischen Bühne wird

die Huawei Cloud die Intelligenz verstärken.



Die KI-native Strategie von Huawei Cloud ist ein Eckpfeiler der Innovation des

Unternehmens. Diese Strategie verfolgt zwei Ziele: KI für die Cloud und Cloud

für die KI, wodurch die Fähigkeiten der Huawei Cloud erheblich verbessert

werden. "KI für die Cloud" bedeutet, dass Pangu-Modelle in Cloud-Dienste für

Produktforschung und -entwicklung, Datenverwaltung, Sicherheit und Betrieb

integriert werden, um sie intelligenter und effizienter zu machen.



Mit umfassenden systemischen Innovationen umfasst "Cloud für die KI"

Rechenzentren, Cloud-Plattform-Architekturen und Infrastrukturdienste, die eine

effiziente und leistungsstarke Datenaufbereitung, Training, Inferenz und

Anwendung von Basismodellen ermöglichen. Die verteilte Cloud-Datenbank GaussDB

zeichnet sich durch hohe Leistung, hohe Intelligenz und einfache Migration aus.



