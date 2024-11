Longsys stellt neue Produkte auf der Electronica München vor, PTM-Geschäftsmodell treibt innovative Speicherlösungen für die Automobilbranche an

Auf dieser Veranstaltung stellte Longsys sein innovatives PTM-Geschäftsmodell zum ersten Mal einem weltweiten Publikum vor. PTM bietet hochwertige, flexible und effiziente kundenspezifische Full-Stack-Services, um die intelligente Transformation von Branchen wie der Automobilindustrie und der Industrie zu ermöglichen und die Homogenität bestehender Produkte zu durchbrechen.

Durch eine Reihe von Fusionen und eine umfassende globale Präsenz hat Longsys Tochtergesellschaften und Niederlassungen in ganz Europa, Amerika und Asien gegründet. So entsteht eine internationale Dienstleistungskette von der Forschung und Entwicklung bis hin zu Produktion und Vertrieb. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein flexibles, effizientes und kostenoptimiertes globales Lieferkettennetzwerk für die Herstellung von Lagern entwickelt, um den vielfältigen kundenspezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Dieses Netzwerk bietet nicht nur effiziente lokale Unterstützung und Dienstleistungen, sondern bildet auch eine solide Grundlage für die globale Implementierung von PTM.

Neue Produkte werden vorgestellt

In Deutschland, einer Hochburg des Automobil- und Industriesektors, stellte Longsys hochzuverlässige Produkte in Industrie- und Automobilqualität vor, darunter den xSPI NOR Flash und Automotive Grade 2 LPDDR4x. Die Marke Lexar präsentierte Produkte wie das JumpDrive Dashcam USB und PCIe Gen5 SSD, die ein breiteres Spektrum an Verbrauchermärkten im Automobilbereich abdecken.

xSPI NOR Flash

Inhouse-Chip, erweiterter Automobilspeicher, Multi-Form-Factor-Packaging, Hochfrequenz, große Kapazität

Um die Speicheranforderungen der Kunden besser erfüllen zu können, hat Longsys seine Designkapazitäten für Controller und Flash-Chips verstärkt und ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Technologien und Fertigungsprozesse gewonnen. xSPI NOR Flash, eine Schlüsselkomponente der hauseigenen Flash-Chip-Kapazitäten, erweitert das Angebot an Automotive-Speichern und die technischen Servicekapazitäten.