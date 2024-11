Universal Consulting Opportunities (UCO), ein Tochterunternehmen von Stellar MLS, unterzeichnet eine Vereinbarung mit NAR India als Berater für die Entwicklung eines nationalen MLS

ALTAMONTE SPRINGS, Florida, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- UCO, eine Tochtergesellschaft von Stellar MLS, einem führenden Multiple Listing Service (MLS) in den USA und dem am schnellsten wachsenden der Welt, hat eine wegweisende Vereinbarung mit der National Association of REALTORS (NAR) India als Berater für die erfolgreiche Einführung eines MLS in ganz Indien getroffen. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von Stellar MLS, die Immobilienbranche auf globaler Ebene zu verbessern, die weltweite Präsenz von UCO zu erweitern und die Reise von NAR India zur Modernisierung und Aufwertung der indischen Immobilienbranche voranzutreiben.

NAR India wurde 2008 gegründet und ist eine gemeinnützige Organisation, die die berufliche Entwicklung ihrer Mitglieder fördert und die höchsten Standards und Akkreditierungen in der nationalen Immobilienbranche unterstützt. Es ist eines von nur zwei Ländern, die die Bezeichnung NAR führen; das andere ist Kanada. UCO wird das Team von NAR India in Bereichen wie der Einrichtung eines MLS, der Technologie, der Geschäftsstrategie, dem organisatorischen Aufbau und dem Lieferantenmanagement beraten.

„Wir freuen uns, mit NAR India zusammenzuarbeiten, einer hoch angesehenen Organisation, die unsere Werte von hochwertigem Kundenservice, Vertrauen und Datenintegrität teilt, um den aufstrebenden Immobilienmarkt in Indien zu fördern", sagte Merri Jo Cowen, CEO von UCO und Stellar MLS. „Dies ist eine bedeutende landesweite Initiative, und wir sind stolz darauf, unser Know-how bei der Etablierung des MLS-Konzepts in ganz Indien einzubringen und Teil der Mission von NAR India zu sein, die Kraft der Zusammenarbeit, Transparenz und eines effizienten Marktplatzes zu nutzen."

Cowen wies auch auf die potenziellen Vorteile der Angleichung für die Kunden von Stellar MLS in Florida hin, z. B. durch Empfehlungsmöglichkeiten: In Florida leben viele im Ausland lebende Inder (NRIs). Aktuelle Trends verdeutlichen den zunehmenden Einfluss von NRIs auf die Gestaltung der indischen Immobilienlandschaft, der sowohl durch emotionale Bindungen an ihr Heimatland als auch durch die Suche nach Investitionsmöglichkeiten bedingt ist. Auf der anderen Seite ist Indien einer der größten ausländischen Investoren in Immobilien in Florida, mit Investitionen in Höhe von 5,4 Mrd. USD im Jahr 2020.