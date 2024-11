Sinopec präsentiert auf der COP29 seine Erfolge im Bereich der grünen Entwicklung

Ma Yongsheng, Chairman von Sinopec , kündigt an, mit der Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Kazakhstan National Oil und anderen Ölriesen zusammenzuarbeiten, um die International CCUS Technology Innovation Cooperation Organization zu gründen. Dies geschah während der ersten Yabuli-Jahreskonferenz für nachhaltige Entwicklung, die im China-Pavillon während der COP29 stattfand.

BAKU, Aserbaidschan, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- In einem bedeutenden Schritt zur Stärkung der globalen Klima- und Umweltpolitik stellt die China Petroleum & Chemical Corporation („Sinopec", HKG: 0386) ihren hochwertigen Ansatz für eine grüne Entwicklung vor und fordert eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus den Partnerländern der Belt and Road Initiative, um gemeinsam das nachhaltige, kohlenstoffarme und hochwertige Wachstum des Energie- und Chemiesektors zu fördern.

„Unsere gemeinsamen Anstrengungen werden den grünen, kohlenstoffarmen und hochwertigen Fortschritt des Energie- und Chemiesektors vorantreiben und zur Schaffung einer sauberen und schönen Welt beitragen", betonte Ma.

In den letzten Jahren hat Sinopec seine Fähigkeiten im Bereich der CCUS-Technologie erheblich weiterentwickelt. Zu den bemerkenswerten Projekten gehören das CCUS-Demonstrationsprojekt Qilu Petrochemical-Shengli Oilfield und Chinas erstes CO₂-Pipeline-Projekt über eine Entfernung von mehreren Megatonnen . Es wurden auch Kooperationsprojekte mit großen Unternehmen wie Shell, China Baowu und BASF initiiert, die unter anderem das erste offene CCUS-Projekt im Megatonnenmaßstab in China auf den Weg gebracht haben.

Seit dem Einsatz der CCUS-Technologien vor fast zehn Jahren wurden mehr als 8,55 Millionen Tonnen CO₂ von Sinopec recycelt , und etwa 5,75 Millionen Tonnen werden injiziert, was erheblich zur verbesserten Ölgewinnung beiträgt, die über 600.000 Tonnen einbringt.

Sinopec importiert jährlich 180 Millionen Tonnen Rohöl aus den Ländern der „Belt and Road"-Initiative, betreibt einen umfangreichen Handel mit raffinierten Ölprodukten im Umfang von über 20 Millionen Tonnen pro Jahr, sowie einen Handel mit fast 7 Millionen Tonnen LNG. Das Unternehmen ist aktiv an 32 Öl- und Gasexplorationsprojekten entlang dieser Routen beteiligt.

Die Gründung von Sinopec Tech Middle East in Saudi-Arabien ist ein weiterer Schritt zur Förderung offener Innovationsökosysteme auf globaler Ebene. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf ganz Europa und Südostasien und umfasst zahlreiche renommierte Universitäten. Dadurch werden wissenschaftliche Partnerschaften gestärkt, die seit 2013 zu mehreren Technologie-Lizenzvereinbarungen geführt haben, die kritische Raffinerieprozesse wie das katalytische Cracken betreffen.

Darüber hinaus hat Sinopec vor Ort umweltfreundliche Produktionstechnologien eingeführt, wie z. B. den Einsatz von extrem leisen, emissionsfreien Bohranlagen in Uganda, die die Umweltauswirkungen auf die Tierwelt minimieren. In den ecuadorianischen Regenwäldern setzt Sinopec seine nachhaltigen Praktiken fort, die durch umweltfreundliche Produktionstechnologien gestärkt werden. In Saudi-Arabien wurden von Sinopec rund 15.000 Bäume gepflanzt .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2558741/Ma_Yongsheng_chairman_Sinopec_announces_collaborate_Saudi_Basic_Industries_Corporation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinopec-prasentiert-auf-der-cop29-seine-erfolge-im-bereich-der-grunen-entwicklung-302307447.html