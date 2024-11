ein von MicroStrategy inspirierter Ansatz zur Steigerung der Bitcoin-Renditen mit CORE

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Toronto (ots/PRNewswire) -- DeFi Technologies führt die CoreFi-Strategie ein: Nach dem Vorbilderfolgreicher Unternehmen wie MicroStrategy bietet CoreFi Strategy einenfremdfinanzierten, regulierten Ansatz für Bitcoin-Renditen und CORE, dennativen Vermögenswert von Core Blockchain, der Anlegern ein hohesBeta-Engagement in Bitcoin und BTCfi bietet.- Die Schlüsselrolle von Core Blockchain beim BTC-Einsatz: Die auf Bitcoinausgerichtete Core-Blockchain integriert nicht verwahrtes Bitcoin-Staking undDual Staking mit signifikanter Bitcoin-Mining-Unterstützung und fördert sonachhaltige Bitcoin-Erträge und einen erhöhten Nutzen innerhalb einesBitcoin-Ökosystems mit hoher Wertschöpfung.DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (CBOECA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein kryptonatives Technologieunternehmen, dasan der Spitze der Verschmelzung von traditionellen Kapitalmärkten unddezentralem Finanzwesen steht (" DeFi "), freut sich, den Start von CoreFiStrategy Corp ("CoreFi Strategy") bekannt zu geben. Nach dem Vorbild dererfolgreichen Ansätze von MicroStrategy und MetaPlanet bietet CoreFi Strategyeinen regulierten, fremdfinanzierten Weg zu Bitcoin-Renditen und CORE - demnativen Vermögenswert der Core-Blockchain, der darauf ausgelegt ist, nachhaltigeBitcoin-Renditen und andere wichtige Funktionen zu erschließen.CoreFi Strategy ( www.corefistrategy.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4303073-1&h=147054289&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4303073-1%26h%3D3016649508%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.corefistrategy.com%252F%26a%3Dwww.corefistrategy.com%252F&a=www.corefistrategy.com%2F) ) wird sichauf BTCfi konzentrieren, einen der am schnellsten wachsenden Sektoren undgrößten Chancen in der Kryptowelt. Ähnlich wie MicroStrategy und Metaplanet beider Anhäufung von Bitcoin wird CoreFi Strategy CORE und BTC in doppelter Weisehalten und dabei innovative Finanzierungsstrategien einsetzen, um die eigenenBestände zu erhöhen . Dieser Ansatz bietet Kapitalmarktteilnehmern einengeregelten Zugang zu BTCfi und das Potenzial für höhere Beta-Bitcoin-Renditen.Ein neuer Weg zum BTCfi-EngagementZu Beginn dieses Jahres hat Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFiTechnologies (" Valour ") und ein führender Emittent von börsengehandeltenProdukten (" ETPs "), das erste renditeträchtige BTC-ETP aufgelegt, das dasNon-Custodial Bitcoin Staking-Produkt von Core nutzt, um Anlegern eine Renditevon 5,65 % auf ihre Bitcoin-Bestände zu bieten. Valour lancierte auch einCORE-ETP, das institutionellen Anlegern ein Engagement in den CORE-Token über