Military Metals schließt Übernahme von Antimon-Projekten in Europa ab

Vancouver, BC – 15. November 2024 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor bekannt gegebene Transaktion abgeschlossen hat, gemäß der 1509149 B.C. Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, mit 1458205 B.C. Ltd. (das „Zielunternehmen“) verschmolzen hat, sodass das Unternehmen 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Kapitals des fusionierten Unternehmens erworben hat (die „Transaktion“).

Im Zusammenhang mit der Transaktion hat das Unternehmen 10.000.000 Stammaktien des Unternehmenskapitals (die „Unternehmensaktien“) zu einem angenommenen Ausgabepreis von 0,56 $ pro Unternehmensaktie an die Aktionäre des Zielunternehmens ausgegeben. Zuvor war vorgesehen, dass das Unternehmen die Verpflichtungen des Zielunternehmens in Bezug auf 3.499.997 Aktienkaufgarantien übernehmen würde, die bei Abschluss in Unternehmensaktien umgewandelt werden sollten. Die Parteien der Transaktion haben die Bedingungen jedoch geändert und diese Verpflichtung wird nicht von Military übernommen. Die ausgegebenen Unternehmensaktien unterliegen keinen Wiederverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Über die Projekte:

Die Transaktion führt dazu, dass das Unternehmen drei Mineralexplorationsprojekte in der Slowakei erwirbt, nämlich das Antimon-Gold-Projekt Trojarová, das Antimon-Gold-Projekt Tiennesgrund und das Zinnprojekt Medvedi. Das Unternehmen beabsichtigt, im Zusammenhang mit Trojarová einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) zu erstellen. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, einen Geschäftsübernahmebericht für die Transaktion gemäß den Anforderungen der geltenden Wertpapiergesetze einzureichen.

Über das Antimon-Gold-Projekt Trojarová

Wie erstmals in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Oktober 2024 über Trojarová berichtet, stand Trojarová, das Ende der 1970er Jahre entdeckt wurde, von 1983 bis 1995 im Mittelpunkt umfangreicher ober- und unterirdischer Explorationen, bei denen 63 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1 4.330 m, zusammen mit 1,7 km unterirdischer Erschließung, die 1990 begann und schließlich einen 300 Meter langen Stollen umfasste, der mit einem über 700 Meter langen Vortrieb im Liegenden der mineralisierten Zone verbunden ist und sieben Querschläge in die mineralisierte Zone für Probenahmezwecke aufweist. Diese Bemühungen gipfelten in einer mehrbändigen Studie, die Bohrprotokolle, Analysen, Bohrpläne, Karten und Abschnitte, Lagerstättenmodellstudien, petrographische Studien, metallurgische Studien und vieles mehr umfasste und in einem mehrbändigen Kompendium von Berichten des Slowakischen Geologischen Instituts gipfelte, das 1992 veröffentlicht wurde. Die historische Schätzung bei Trojarová wurde anhand der slowakischen Version des neuen postsowjetischen russischen Klassifizierungssystems klassifiziert, das nicht direkt mit dem westlichen System vergleichbar oder kompatibel ist, wie es vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy & Petroluem („CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven“) definiert wurde. Das Slowakische Geologische Institut, die staatliche Behörde, die alle Explorations- und Untertageerschließungsarbeiten in Trojarová durchgeführt hat, stufte die Ressource in der slowakischen Version des russischen Klassifizierungssystems als „P1“ ein. P1 kommt im Klassifizierungssystem des Canadian Institute of Mining, Metallurgy & Petroleum („CIM“) der Kategorie „Inferred Mineral Resources“ am nächsten, die vom CIM als der Teil einer Mineralressource definiert wird, für den Menge und Gehalt oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Beweise geschätzt werden, die durch geeignete Probenahmeverfahren an Standorten wie Aufschlüssen, Gräben, Gruben, Abbaustätten und Bohrlöchern gesammelt wurden.

Der Bericht von 1992 enthält eine Tabelle mit zehn alternativen historischen Ressourcenschätzungen, von denen sich fünf auf die Antimonkomponente des mineralisierten Systems und fünf auf seine Goldkomponente konzentrierten, wobei jede Gruppe von fünf eine abnehmende Tonnage bei steigendem Gehalt an Antimon bzw. Gold aufwies. Diese Tabelle ist unten abgebildet.

Historische alternative Ressourcenschätzungsszenarien für Trojarova (Quelle: Michel et al., 1992). Wenn die Tabelle nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier: https://cdn.investor-files.net/2024_11_15_MILI_News_1_2169ba1971.jpg

Nach Abschluss der Zusammenlegung wird das Unternehmen diese historische Schätzung durch ein Programm von Bestätigungsbohrungen verifizieren, um die Mineralressourcen bei Trojarová gemäß National Instrument 43-101 als aktuell einstufen zu können.

Karte mit den Standorten der Militäranlagen in der Slowakei. Wenn das Bild nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier: https://cdn.investor-files.net/2024_11_15_MILI_News_2_f5ba3d558b.jpg

Investor-Relations-Engagements:

Das Unternehmen gibt außerdem den Abschluss von Vereinbarungen im Zusammenhang mit Marketing und Investor Relations bekannt. Zusätzlich zu den am 24. Oktober 2024 angekündigten Pressemitteilungen hat das Unternehmen Clarkham Capital („Clarkham“) mit der Erbringung von Investor-Relations-Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf dem deutschen Aktienmarkt und der deutschsprachigen Investorengemeinschaft zur Unterstützung der Notierung des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse (die „Clarkham-Vereinbarung“) mit Beginn am 18. November 2024 beauftragt. Gemäß den Bedingungen des Clarkham-Vertrags wird Clarkham dem Unternehmen unter anderem Marketingdienstleistungen erbringen, die die Verwaltung sozialer Medien, die Erstellung von Inhalten, die Verbreitung, das digitale Marketing, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erstellung von Artikeln und Berichten auf mehreren Finanzplattformen und in Newslettern, sowie die Übersetzung und Verbreitung von Pressemitteilungen in Deutschland und alle anderen Marketingdienstleistungen, die zwischen dem Unternehmen und Clarkham vereinbart wurden (die „Clarkham Services“), umfassen. Die Clarkham-Vereinbarung hat eine Laufzeit von zwei (2) Monaten und beginnt voraussichtlich am oder um den 18. November 2024. Das Unternehmen wird eine einmalige Zahlung in Höhe von 200.000 EUR (298.340 CAD$) an Clarkham als Gegenleistung für die Dienstleistungen leisten. Sebastian Korbach wird die Clarkham-Dienstleistungen im Auftrag von Clarkham für das Unternehmen erbringen und kann unter +44-20-38839398 oder cc@clarkham.com kontaktiert werden. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere als Gegenleistung an Clarkham ausgeben. Sowohl Clarkham als auch Sebastian Korbach sind dem Unternehmen gegenüber unabhängig und haben weder direkte noch indirekte Anteile am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, noch haben sie das Recht, solche Anteile zu erwerben.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine einmalige Vereinbarung über Mediendienstleistungen mit Robert Sinn („Sinn“) geschlossen, in deren Rahmen Sinn dem Unternehmen Marketingdienstleistungen zur Verfügung stellt, die die Erstellung, Verbreitung und das digitale Marketing von Videoinhalten im Zusammenhang mit einem von Sinn durchgeführten Videointerview (die „Sinn Services“) zur Verbreitung auf beliebten Anlegerplattformen wie BNN Bloomberg umfassen. Die Sinn Services beginnen am 20. November 2024. Das Unternehmen wird eine einmalige Zahlung in Höhe von 2.500 USD an Sinn als Gegenleistung für die Sinn-Dienstleistungen leisten. Sinn kann unter +352-613-2850 oder ceotechnician@gmail.com oder Suite 508, 416 SW 1st Avenue, Fort Lauderdale, FL, 33301 kontaktiert werden. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere als Vergütung an Sinn ausgeben. Sinn ist ein unabhängiger Dritter des Unternehmens und hat weder direkte noch indirekte Anteile am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, noch hat er das Recht, solche Anteile zu erwerben.

Am 15. November 2024 schloss das Unternehmen einen Vertrag über Mediendienstleistungen (den „NIA-Vertrag“) mit GRA Enterprises LLC, DBA National Inflation Association („NIA“), ab. Gemäß den Bedingungen des NIA-Vertrags wird NIA dem Unternehmen unter anderem Marketingdienstleistungen zur Verfügung stellen, die die Verwaltung sozialer Medien, die Erstellung, Verbreitung und das digitale Marketing von Inhalten sowie alle anderen Marketingdienstleistungen umfassen, die zwischen dem Unternehmen und NIA vereinbart wurden (die „NIA Services“), die auf beliebten Anlegerplattformen wie BNN Bloomberg und Benzinga verbreitet werden sollen. Die NIA-Vereinbarung hat eine Laufzeit von drei (3) Monaten und wird voraussichtlich am oder um den 18. November 2024 beginnen. Das Unternehmen wird eine einmalige Zahlung in Höhe von 30.000 US-Dollar an NIA als Gegenleistung für die Dienstleistungen leisten. Gerard Adams wird die NIA-Dienstleistungen im Auftrag von NIA für das Unternehmen erbringen und kann unter +973-277-7674 oder inflationusceo@gmail.com oder 112 Camp Lane, Mooresville, NC 28117 kontaktiert werden. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere als Vergütung an NIA ausgeben. Sowohl Gerard Adams als auch NIA sind dem Unternehmen gegenüber unabhängig und haben weder direkte noch indirekte Beteiligungen am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, noch haben sie das Recht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, MSc, PGeo, geologischer Berater von Military Metals und eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Military Metals Corp.



Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556

www.militarymetalscorp.com

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Abschluss der Übernahme von Target durch Military sowie zu zukünftigen Plänen für Explorationsaktivitäten und Annahmen zur Fortsetzung der globalen Nachfrage nach Antimon. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter bekannte und unbekannte Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Dazu gehören der Abschluss einer endgültigen Vereinbarung in Bezug auf die Übernahme, die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss der Übernahme, geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Antimon, die fortgesetzte Nutzung von Antimon und die Verfügbarkeit von Alternativen, die Verfügbarkeit von Kapital und Arbeitskräften in Bezug auf die Grundstücke, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind, die Ergebnisse zukünftiger Explorationsaktivitäten, die nicht garantiert werden können, und andere Faktoren, die sich sowohl auf die Übernahme als auch auf zukünftige Aktivitäten in Bezug auf die Grundstücke des Zielunternehmens auswirken können. Weitere Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

