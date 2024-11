Welthungerhilfe setzt große Hoffnung in G20-Gipfel / Präsidentin Thieme "Treffen von entscheidender Bedeutung für Kampf gegen Hunger"- Scholz zu mehr Einsatz für globalen Süden aufgefordert Die Welthungerhilfe erwartet große Fortschritte auf dem am Montag in Brasilien startenden G20-Gipfel. Das Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer sei in diesem Jahr von "entscheidender Bedeutung", sagte die Präsidentin der …