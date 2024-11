Deutsche Telekom: Rekordzahlen und optimistische Prognose für 2024!

Die Deutsche Telekom setzt ihren Wachstumskurs im dritten Quartal 2024 fort und verzeichnete einen organischen Umsatzanstieg von 3,6 Prozent auf 28,5 Milliarden Euro. Besonders der Service-Umsatz wuchs um 3,8 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro, während das bereinigte EBITDA AL um 6,4 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro anstieg. Finanzvorstand Christian Illek betont die ungebrochene Wachstumsdynamik auf beiden Seiten des Atlantiks. Zudem konnte die Telekom ihre Verschuldung reduzieren, das Verhältnis von Netto-Finanzverbindlichkeiten zum EBITDA lag Ende September bei 2,64, was unter dem Zielwert von 2,75 liegt.

Der Free Cash-Flow AL stieg in den ersten neun Monaten um 28,3 Prozent und erreichte im dritten Quartal 6,2 Milliarden Euro, was einem Plus von 32 Prozent entspricht. Diese positiven Entwicklungen wurden auch von Ratingagenturen anerkannt, da Moody's den Ausblick auf "positiv" anhob. Die T-Aktie erreichte den höchsten Stand seit über 23 Jahren. Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung hebt die Telekom ihre Prognose für das Gesamtjahr leicht an und erwartet ein bereinigtes EBITDA AL von rund 43 Milliarden Euro. Für 2024 plant der Konzern eine Rekorddividende von 90 Cent je Aktie sowie Aktienrückkäufe im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro bis 2025.