Siemens übertrifft Erwartungen: Rekordgewinn und Dividende steigt!

Siemens hat mit seinen aktuellen Geschäftszahlen für das Jahr 2023/24, das Ende September abgeschlossen wurde, die Erwartungen der Analysten übertroffen und sich an die Spitze des DAX katapultiert. Der Technologiekonzern aus München meldete einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro, was einem Anstieg von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders stark war das Wachstum im Bereich Smart Infrastructure, während die Sparte Digital Industries mit Herausforderungen in der Fabrikautomation zu kämpfen hatte, was zu Umsatzrückgängen führte.

Für das kommende Geschäftsjahr prognostiziert Siemens ein weiteres Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von drei bis sieben Prozent. Vorstandsvorsitzender Roland Busch betonte, dass das Unternehmen in einem erneut erfolgreichen Jahr einen Rekordgewinn von neun Milliarden Euro nach Steuern erzielt hat, was eine Steigerung gegenüber 8,5 Milliarden Euro im Vorjahr darstellt. Im Schlussquartal konnte Siemens zudem Umsatz- und Ergebniszuwächse verzeichnen. In Reaktion auf die positiven Zahlen plant der Konzern, die Dividende auf 5,20 Euro je Aktie zu erhöhen, was einer Steigerung von 50 Cent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.