Finanzmärkte im Sinkflug: DAX und Euro auf Tiefstständen – Was nun?

Die Frage, die sich Anleger stellen, ist, ob es sich um eine größere Korrektur oder lediglich um eine Konsolidierung handelt. In der aktuellen Marktlage gibt es sowohl Anzeichen für eine Korrektur als auch Hinweise darauf, dass die Märkte nur die vorherigen Gewinne verdauen. Die Unsicherheit bleibt hoch, insbesondere nach den US-Wahlen und der Zinsentscheidung der Federal Reserve, was eine vorsichtige Haltung der Anleger nahelegt.

In den letzten Tagen hat sich die Lage an den europäischen Finanzmärkten deutlich verschlechtert. Der DAX fiel auf das niedrigste Niveau seit dem 23. September, während der Euro STOXX 50 auf den Stand vom 13. August zurückging. Auch der EUR/USD-Kurs erreichte ein 52-Wochen-Tief. Diese Rückgänge sind vor allem auf die wachsenden Sorgen um ein langsameres Wirtschaftswachstum in der Eurozone zurückzuführen, die durch mögliche US-Importzölle unter der bevorstehenden Präsidentschaft von Donald Trump verstärkt werden.

Im Hinblick auf den EUR/USD zeigt der Chart, dass der Kurs innerhalb einer Seitwärtsbewegung schwankt, was häufig zu Fehlsignalen und plötzlichen Richtungswechseln führt. Der DAX hingegen hat kürzlich das ehemalige Rekordhoch unterschritten, was die Gefahr eines Fehlsignals und einer möglichen Korrektur erhöht. Trotz dieser Rückgänge gibt es Anzeichen für eine harmlose Konsolidierung, da der DAX in den letzten Tagen immer wieder zu starken Erholungen fähig war.

Die Berichtssaison für das dritte Quartal 2024 zeigt gemischte Ergebnisse. Obwohl viele Unternehmen im S&P 500 die Gewinnerwartungen übertroffen haben, liegen die positiven Überraschungen unter den 5-Jahres-Durchschnittswerten. Das Gewinnwachstum wird voraussichtlich nur im mittleren einstelligen Bereich liegen, was die Anleger verunsichert. Zudem haben Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommenden Quartale nach unten korrigiert.

Die wirtschaftlichen Aussichten bleiben angespannt, insbesondere in Bezug auf die Inflation und die Zinspolitik der Fed. Die Kerninflation zeigt sich hartnäckig, was die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen im Dezember beeinflussen könnte. In Anbetracht dieser Faktoren ist die Unsicherheit an den Märkten hoch, und viele Anleger ziehen es vor, Gewinne mitzunehmen, bevor sich die Marktlage weiter verschlechtert.

