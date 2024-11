Evotec unter Übernahme-Druck: Was bedeutet das für Anleger? Evotec SE, ein führendes Unternehmen in der Wirkstoffforschung, hat auf einen Medienbericht reagiert, der ein unverbindliches Übernahmeangebot des US-Biotechnologieunternehmens Halozyme Therapeutics Inc. für die Gesellschaft thematisiert. Laut der …