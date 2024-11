Ölpreise fallen: Chinas Wirtschaftsdaten sorgen für Unsicherheit!

Die eingetrübte Stimmung am Ölmarkt wird vor allem auf negative Konjunkturdaten aus China zurückgeführt. Insbesondere das Wachstum der Industrieproduktion im Oktober fiel überraschend schwächer aus, während der Einzelhandelsumsatz besser als erwartet abschnitt. Warren Patterson, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Bank ING, betonte, dass trotz einiger positiver Anzeichen in den chinesischen Wirtschaftsdaten die Unsicherheit weiterhin groß sei. Die schwächeren ölspezifischen Zahlen, insbesondere die reduzierte Raffinerieaktivität und die sinkende implizite Nachfrage, verstärken die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung in China, die bereits seit Monaten auf die Ölpreise drücken.

Am Freitag gaben die Ölpreise nach, nachdem sie zuvor gestiegen waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 71,98 US-Dollar, was einem Rückgang von 57 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember fiel ebenfalls um 57 Cent auf 68,13 Dollar.

Im Vergleich zum Wochenbeginn sind die Ölpreise deutlich gefallen. Brent hatte am Montag noch bei 74 Dollar notiert. Neben den wirtschaftlichen Sorgen in China belastet auch der gestiegene Dollarkurs die Ölpreise. Der Dollar hat seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten an Wert gewonnen, was Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen verteuert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ölpreise am Freitag zum Wochenschluss ihre Vortagesgewinne wieder eingebüßt haben. Brent fiel auf 71,71 US-Dollar, was einem Rückgang von 85 Cent entspricht, während WTI um 82 Cent auf 67,88 Dollar sank. Die Marktteilnehmer sind besorgt über die wirtschaftliche Entwicklung in China, die sich negativ auf die Nachfrage nach Öl auswirken könnte. Trotz einiger positiver Signale bleibt die Unsicherheit hoch, und die Marktbedingungen könnten weiterhin volatil bleiben, solange die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in China und die Wechselkursentwicklung des Dollars Einfluss auf die Ölpreise haben.

