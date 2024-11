Eckert & Ziegler: Aktie stabilisiert sich nach Quartalszahlen – Was jetzt?

Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, brachten keine nennenswerten Neuigkeiten. Bereits Mitte Oktober hatte das Unternehmen erste Eckdaten präsentiert und seine Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt. Die Eckert & Ziegler SE meldete für die ersten neun Monate des Jahres 2024 einen Umsatz von 215,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBIT stieg um 24 Prozent auf 46,7 Millionen Euro, während der Nettogewinn um 15 Prozent auf 23,4 Millionen Euro oder 1,12 Euro pro Aktie zulegte.

Die Aktien des Strahlen- und Medizintechnikkonzerns Eckert & Ziegler haben am Donnerstag eine wichtige Unterstützung gehalten, nachdem sie nach der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das dritte Quartal zunächst unter Druck geraten waren. Der Kurs fiel zeitweise, konnte jedoch sein Minus auf 0,8 Prozent reduzieren und schloss bei 39,26 Euro. Damit überstieg der Kurs wieder die 200-Tage-Linie, die aktuell knapp über 38 Euro verläuft und zuvor als Unterstützung fungierte.

Im Segment Medical erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 104,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 26 Prozent entspricht. Der Hauptwachstumstreiber bleibt das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen, während auch alle anderen Hauptproduktgruppen im Vergleich zum Vorjahr zulegen konnten. Das Segment Isotope Products verzeichnete einen Umsatz von 111 Millionen Euro, was einem Anstieg von 10 Prozent entspricht. Es zeigen sich weiterhin Verschiebungen in der Saisonalität und zwischen den Produktgruppen hin zu margenstärkeren Produkten.

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet der Vorstand weiterhin mit einem Umsatz von rund 265 Millionen Euro und einem EBIT von etwa 55 Millionen Euro. Eckert & Ziegler, mit über 1.000 Mitarbeitern, gehört zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für die Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,84 % und einem Kurs von 38,50EUR auf Tradegate (15. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.