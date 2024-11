Tarifkonflikt bei VW: IG Metall plant lautstarke Kundgebung in Wolfsburg!

Die Verhandlungen, die seit September laufen, sind von erheblichen Differenzen geprägt. VW fordert eine pauschale Lohnkürzung von zehn Prozent sowie die Streichung verschiedener Boni und Zulagen. Zudem sind Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen im Gespräch, was die seit über 30 Jahren geltende Beschäftigungssicherung in Frage stellt. Im Gegensatz dazu fordert die IG Metall eine Gehaltserhöhung von sieben Prozent und den Verzicht auf Entlassungen und Schließungen.

Im aktuellen Tarifkonflikt bei Volkswagen (VW) erhöht die IG Metall den Druck auf den Automobilhersteller. Anlässlich der dritten Tarifrunde, die am kommenden Donnerstag in Wolfsburg stattfindet, plant die Gewerkschaft eine "lautstarke" Kundgebung vor der Volkswagen Arena. Die Betriebsratschefin Daniela Cavallo und der IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger werden dort sprechen.

In der zweiten Verhandlungsrunde im Oktober signalisierte VW, dass man bereit sei, auch Lösungen zu erörtern, die ohne Entlassungen und Schließungen auskommen, jedoch nur, wenn die angestrebten Einsparziele erreicht werden. Gröger sieht hierin einen kleinen Fortschritt, da VW eine "Giftliste" vorgelegt hat, die nun als Grundlage für Verhandlungen dienen kann. In drei technischen Kommissionen wird an Details zu Vergütung, Zeitarbeit und Ausbildung gearbeitet. Gröger betont jedoch, dass die geforderten Einschnitte in ihrer Höhe und Art nicht akzeptabel seien und fordert nachhaltige Lösungen, die Perspektiven für alle Standorte bieten.

Parallel dazu wurde in der Metall- und Elektroindustrie ein Pilotabschluss erzielt, der eine Gehaltserhöhung von 5,1 Prozent in zwei Stufen vorsieht. Dieser Abschluss gilt jedoch nicht für VW, wo ein eigener Haustarif Anwendung findet. Die IG Metall erhofft sich von diesem Branchenabschluss Rückwind für die Verhandlungen bei VW, da in der Vergangenheit die Lohnergebnisse aus der Branche übernommen wurden.

Die Friedenspflicht bei VW gilt noch bis Ende November, danach sind Warnstreiks möglich. Der Haustarif betrifft rund 120.000 Beschäftigte an den großen VW-Standorten in Niedersachsen und Hessen. Bereits zu Beginn der Tarifverhandlungen gab es Protestkundgebungen, die die Spannungen zwischen der Gewerkschaft und dem Unternehmen verdeutlichen.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 84,12EUR auf Tradegate (15. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.