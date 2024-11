Baywa vor dem Ruin: 641 Millionen Euro Verlust und Sanierung bis 2027!

Der Baywa-Konzern, ein traditionsreiches Unternehmen aus München, steht vor gravierenden finanziellen Herausforderungen. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres verzeichnete der Konzern einen Nettoverlust von nahezu 641 Millionen Euro, was mehr als dem Sechsfachen des Verlusts des gesamten Vorjahres entspricht. Diese negative Entwicklung ist nicht nur auf schwache Geschäftsergebnisse zurückzuführen, sondern auch auf erhebliche Abschreibungen im ersten Halbjahr. Eine Prognose für das Jahresergebnis wurde vom Vorstand nicht abgegeben, und die Sanierung des Unternehmens wird voraussichtlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Baywa, der größte Agrarhändler Deutschlands, spielt eine zentrale Rolle in der Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung, insbesondere in den südlichen und östlichen Regionen des Landes. Neben Agrarprodukten ist das Unternehmen auch in den Bereichen erneuerbare Energien und Bau tätig. Die Unternehmensführung ist jedoch optimistisch und strebt eine nachhaltige Sanierung bis 2027 an. Die Hauptaktionäre, darunter die Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern und Österreich, haben dem Konzern bereits Hilfskredite in Höhe von 157 Millionen Euro gewährt.