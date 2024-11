Adesso boomt: Umsatz steigt um 15% – Anleger jubeln über Quartalszahlen!

Der IT-Dienstleister Adesso hat im dritten Quartal 2023 von einer starken Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen profitiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf über 330 Millionen Euro. Dies gab das Unternehmen am Donnerstag in Dortmund bekannt. Auch der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte um 37 Prozent auf 38,9 Millionen Euro gesteigert werden. Zu diesem positiven Ergebnis trugen eine verbesserte Auslastung sowie ein langsamerer Personalaufbau bei.

Die Anleger reagierten erfreut auf die Quartalszahlen, was zu einem Anstieg der Aktie um 14,7 Prozent führte, wodurch der Kurs den höchsten Stand seit Ende Oktober erreichte. Analysten des Investmenthauses Jefferies hoben hervor, dass Adesso die Margen dank einer höheren Kapazitätsauslastung signifikant steigern konnte. Trotz der positiven Entwicklung bleibt das Kursminus für das Jahr 2024 jedoch bei fast 30 Prozent, was auf anhaltende Sorgen über das IT-Geschäftsumfeld in Deutschland zurückzuführen ist.