Eon-Aktie: DZ Bank senkt fairen Wert, bleibt aber optimistisch – Jetzt kaufen?

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Eon-Aktie von 15 auf 14,50 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann äußerte in einer aktuellen Studie, dass das Neunmonatsergebnis des Energiekonzerns keine signifikanten Impulse geliefert habe. Trotz der Anpassung des fairen Wertes sieht Eisenmann Eon weiterhin als Profiteur der Energiewende und der steigenden Stromnachfrage, unterstützt durch Größenvorteile und einen hohen Anteil an regulierten Erträgen, die in volatilen Zeiten Stabilität bieten.

Eon selbst hat nach den ersten neun Monaten des Jahres seine Prognose bestätigt. Finanzchefin Nadia Jakobi erklärte, dass das Unternehmen nach der Sonderkonjunktur infolge der gestiegenen Energiepreise aufgrund des Ukraine-Kriegs mit schwächeren Ergebnissen konfrontiert sei, die jedoch im Rahmen der Markterwartungen liegen. Die Eon-Aktie erlebte zu Handelsbeginn einen leichten Anstieg, drehte jedoch ins Minus und notierte zuletzt mit einem Rückgang von knapp einem Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Aktie einige Schwankungen durchlebt und liegt insgesamt im Minus.