Kolibakterien-Ausbruch: McDonald's Quarter Pounder sorgt für Gesundheitsalarm!

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat einen Ausbruch von Kolibakterien in Verbindung mit der Fast-Food-Kette McDonald's festgestellt, der zu Dutzenden von Krankheitsfällen und einem Todesfall geführt hat. Die Behörde identifiziert frische geschnittene Zwiebeln als die mutmaßliche Ursache für die Infektionen, die sich auf den Verzehr des Quarter Pounder Burgers beziehen. Bis zum 30. Oktober 2024 wurden mindestens 104 bestätigte Krankheitsfälle in 14 Bundesstaaten registriert, wobei 34 Personen hospitalisiert werden mussten. Eine ältere Person starb infolge der Infektion.

Die CDC berichtete, dass die Erkrankungen zwischen dem 27. September und dem 21. Oktober auftraten, während der Zeitraum, in dem die kontaminierten Zwiebeln in den Burgern enthalten waren. Zunächst hatte die CDC den Ausbruch auf Lauchgemüse zurückgeführt, jedoch auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass der Burger-Patty selbst betroffen sein könnte. In Reaktion auf den Ausbruch nahm McDonald's den Quarter Pounder vorübergehend aus dem Verkauf und kündigte an, die geschnittenen Zwiebeln nicht mehr von ihrem Zulieferer Taylor Farms zu beziehen, der zuvor rund 900 Restaurants mit Zwiebelprodukten beliefert hatte.