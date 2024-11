Bundesanleihen im Aufwind: Euro-Bund-Future steigt trotz trüber Wirtschaftslage!

Am Donnerstag stiegen die Kurse deutscher Bundesanleihen, was sich in einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,37 Prozent auf 132,07 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,35 Prozent. Diese Entwicklung wurde durch die anhaltend schwache wirtschaftliche Lage in der Eurozone begünstigt, insbesondere durch einen unerwarteten Rückgang der Industrieproduktion im September, der vor allem die Produktion von Investitionsgütern betraf.

In den USA veröffentlichten Daten zu den Erzeugerpreisen belasteten die Anleihen nicht. Die Jahresrate stieg von 1,9 Prozent im Vormonat auf 2,4 Prozent, was über den Erwartungen der Volkswirte lag. Gleichzeitig fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, was auf eine Stabilität am Arbeitsmarkt hindeutet. Diese Entwicklungen lassen darauf schließen, dass die US-Notenbank Fed bei weiteren Zinssenkungen vorsichtig agieren könnte. Dennoch wird an den Märkten weiterhin mit einer Zinssenkung im Dezember gerechnet, wobei unklar bleibt, wie die Fed im kommenden Jahr reagieren wird, insbesondere unter dem Druck des künftigen US-Präsidenten Donald Trump.