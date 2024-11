MSC übernimmt HHLA: Chancen und Risiken für den Hamburger Hafen im Fokus!

Der rot-grüne Senat Hamburgs verfolgt mit dem Einstieg von MSC das Ziel, die HHLA und den Containerumschlag zu stabilisieren. Die Stadt Hamburg wird 50,1 Prozent und MSC 49,9 Prozent an der HHLA halten. Zuvor hatte die Stadt rund 70 Prozent der Anteile besessen. MSC wird den Angebotspreis von 16,75 Euro pro A-Aktie an die Aktionäre zahlen, die ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots angedient haben.

Rund 14 Monate nach der Unterzeichnung eines Vorvertrags ist der Einstieg der Mediterranean Shipping Company (MSC) bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) nun endgültig besiegelt. Die ukrainische Fusionskontrollbehörde hat als letzte Instanz ihre Zustimmung gegeben, nachdem bereits die Europäische Kommission und die Hamburgische Bürgerschaft dem Deal zugestimmt hatten. Die HHLA betreibt ein Containerterminal in Odessa, weshalb die Genehmigung der ukrainischen Behörden erforderlich war.

Im Gegenzug plant MSC, ihr Ladungsaufkommen an den HHLA-Terminals bis 2031 auf eine Million Standardcontainer pro Jahr fast zu verdoppeln. Zudem beabsichtigt die Reederei, eine neue Deutschlandzentrale in Hamburg zu errichten und das Eigenkapital der HHLA um 450 Millionen Euro aufzustocken. Die HHLA ist ein zentraler Akteur im Hamburger Hafen und hat im vergangenen Jahr rund 5,9 Millionen Standardcontainer umgeschlagen, was etwa 77 Prozent des Gesamtumschlags des Hafens ausmacht.

Im dritten Quartal 2023 konnte die HHLA ihr Betriebsergebnis (EBIT) um 36,1 Prozent auf 34,4 Millionen Euro steigern, während der Gewinn bei 9,9 Millionen Euro lag. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angehoben und erwartet ein EBIT von 125 bis 145 Millionen Euro.

Trotz der positiven Entwicklungen gibt es erhebliche Bedenken gegenüber dem Deal. Die Gewerkschaft Verdi und Hafenarbeiter äußern starke Kritik und befürchten, dass Arbeitsplätze bei der HHLA und anderen Hafenunternehmen gefährdet sind. Zudem wird befürchtet, dass MSC durch den Deal weitreichende Vetorechte erhält. Experten warnen vor möglichen negativen Auswirkungen und sprechen von einem "historischen Fehler".

Finanzsenator Andreas Dressel betont, dass alle Aspekte des Deals umfassend geprüft wurden und die Mitbestimmung der Beschäftigten vertraglich gesichert ist. Dennoch bleibt die Diskussion um die Auswirkungen des Deals auf die Arbeitsplätze und die Wettbewerbsbedingungen im Hamburger Hafen angespannt.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 17,10EUR auf Tradegate (15. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.