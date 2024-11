Cherry SE: Strategische Neuausrichtung und neues Partnerprogramm 2025!

Die Cherry SE hat am 14. November 2024 eine umfassende Neuausrichtung ihrer Unternehmensstruktur und ein neues Partnerprogramm für 2025 angekündigt. Ab dem 1. Januar 2025 wird eine neue Einheit für Sales und Marketing Peripherals eingeführt, die alle Produkte aus den Bereichen Gaming, Office und Hygiene bündeln soll. Thierry Ondet, ein erfahrener Vertriebsprofi mit über 20 Jahren Erfahrung, wird die Leitung dieser neuen Einheit übernehmen. Ondet bringt wertvolle Expertise aus seiner Zeit bei Oracle und verschiedenen Start-ups mit und wird auch Managing Director der CHERRY S.A.R.L. in Paris.

Zusätzlich wird der Geschäftsbereich Components enger mit einer neuen zentralen Produktmanagement- und Produktentwicklungseinheit verzahnt, um die Marktpräsenz zu optimieren. Das Segment Digital Health & Solutions bleibt als eigenständige Einheit bestehen, um den spezifischen Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht zu werden und durch digitale Innovationen weiterhin aktiv zu sein.

Die Änderungen stellen eine strategische Neuausrichtung dar, die darauf abzielt, die Organisation in Europa zu zentralisieren und die Effizienz zu steigern. Die neuen Strukturen sollen es Cherry ermöglichen, Partnern und Kunden effektivere Lösungen und attraktive Kooperationsmöglichkeiten anzubieten. CEO Oliver Kaltner betont, dass Ondets Eintritt ein bedeutender Schritt in der Transformation des Unternehmens ist und die Weichen für zukünftiges Wachstum stellt.

Cherry SE, ein führender Hersteller von High-End-Schaltern und Eingabegeräten, hat seinen Hauptsitz in Auerbach, Bayern, und beschäftigt Mitarbeiter in mehreren internationalen Standorten. Die Neuausrichtung erfolgt vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfelds, in dem Cherry in den letzten Monaten mit Umsatzrückgängen konfrontiert war, insbesondere im Gaming- und Office-Segment. Die strategischen Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Marktposition zu stärken und das Unternehmen auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten.

Die Cherry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,88 % und einem Kurs von 0,604EUR auf Tradegate (15. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.