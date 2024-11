Das operative EBIT reduzierte sich auf 38,0 Millionen Euro (Vorjahr: 52,4 Millionen Euro), was hauptsächlich auf den Umsatzrückgang und erhöhte Kosten zurückzuführen ist. Das Gesamtergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel sogar auf -2,4 Millionen Euro (Vorjahr: 47,9 Millionen Euro), belastet durch Restrukturierungsaufwendungen und Sondereffekte aus dem Verkauf der TMD-Gruppe.

Die GRAMMER Aktiengesellschaft hat am 14. November 2024 ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Belastung durch die schwache gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die anhaltende Automobilkrise, insbesondere in der Region EMEA, wo die Umsätze stark zurückgingen. Der Konzernumsatz aus fortgeführten Aktivitäten sank um 4,0 % auf 1.472,0 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr (1.532,9 Millionen Euro). Besonders betroffen war die EMEA-Region, wo der Umsatz um 11,9 % auf 810,8 Millionen Euro fiel.

In der Region APAC konnte GRAMMER einen leichten Umsatzanstieg von 3,2 % auf 394,7 Millionen Euro verzeichnen, während die Region AMERICAS einen Anstieg um 11,1 % auf 305,3 Millionen Euro erzielte. Der Umsatz in AMERICAS profitierte von einer positiven Entwicklung im Automotive-Bereich. Dennoch wurde die TMD-Gruppe im September 2024 verkauft und entkonsolidiert, was die Vergleichszahlen beeinflusste.

Die Unternehmensführung hat im Rahmen des „Top10“-Programms wichtige Meilensteine erreicht, darunter die Reduzierung der Personalkosten in Deutschland. CFO Jurate Keblyte betonte die Notwendigkeit, sich auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren und die Maßnahmen zur Krisenbewältigung zu beschleunigen.

Die Bilanzsumme der GRAMMER AG sank um 0,7 % auf 1.522,9 Millionen Euro, wobei das Eigenkapital auf 222,8 Millionen Euro fiel, was eine Eigenkapitalquote von 14,6 % bedeutet. Für das Gesamtjahr 2024 wird nun ein Umsatz von rund 2 Milliarden Euro erwartet, was eine Anpassung der ursprünglichen Prognose darstellt.

Insgesamt zeigt die Geschäftsentwicklung der GRAMMER AG für die ersten neun Monate 2024 die Herausforderungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, und die Notwendigkeit, strategische Anpassungen vorzunehmen, um die Profitabilität zu steigern und die Marktposition zu sichern.

Die Grammer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,13 % und einem Kurs von 6,30EUR auf Tradegate (15. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.