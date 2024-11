Intel und Sachsen-Anhalt: Zusammenarbeit trotz Chipfabrik-Pause bekräftigt!

Der US-Hersteller Intel und die Landesregierung von Sachsen-Anhalt haben ihre Zusammenarbeit bekräftigt, trotz der angekündigten zweijährigen Pause beim Bau von Chipfabriken in Magdeburg. Diese Entscheidung wurde aufgrund von Marktproblemen getroffen, die Intel dazu veranlassten, die Pläne für die Errichtung mehrerer Großfabriken zur Chipherstellung vorerst zu verschieben. Christoph Schell, Chief Commercial Officer von Intel, betonte, dass die Kooperation auf einem langfristigen Engagement für die Region basiert und darauf abzielt, die Bedürfnisse der Kunden in Deutschland und Europa auch in Zukunft zu erfüllen.

Intel besitzt etwa ein Drittel der Fläche des geplanten High-Tech-Parks in Magdeburg, während die restlichen Flächen für die Ansiedlung weiterer Unternehmen, insbesondere Zulieferer, vorgesehen sind. Die Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt stellte klar, dass Intel weiterhin Eigentümer des Grundstücks bleibt und das Projekt in zwei Jahren erneut bewerten wird, um es optimal an die Marktnachfrage anzupassen. Zudem wird die Unterstützung für die Teilnehmer des Ausbildungsprogramms von Intel fortgesetzt, was die Absicht des Unternehmens unterstreicht, in der Region präsent zu bleiben.