Eurobattery Minerals: Erfolgreiche Kapitalerhöhung für neues Projekt! Am 14. November 2024 gab Eurobattery Minerals AB die vorläufigen Ergebnisse seiner Bezugsrechtsemission bekannt, die am 16. September 2024 beschlossen und am 16. Oktober 2024 von der Hauptversammlung genehmigt wurde. Die Emission umfasste einen …