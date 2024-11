UmweltBank AG: Positive Quartalszahlen und optimistische Prognosen für 2025!

Die UmweltBank AG hat am 15. November 2024 ihre Quartalszahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht und dabei eine positive operative Entwicklung im Rahmen der Erwartungen signalisiert. Der Zinsüberschuss belief sich auf 28,80 Millionen Euro, was auf einen Anstieg der Kundeneinlagen auf 3,7 Milliarden Euro zurückzuführen ist. Diese Einlagen wurden in einem höheren Zinsumfeld angelegt, was zu einer Steigerung des Zinsergebnisses führte. Zudem wurden Altbestände im Treasury neu investiert, was einen positiven Effekt von bis zu 100 Basispunkten zur Folge hatte. Trotz eines Neugeschäfts im Kreditbereich von 115 Millionen Euro sank das gesamte Kreditvolumen auf 3,50 Milliarden Euro, bedingt durch Tilgungen.

Das Unternehmen verzeichnete ein Finanzergebnis von 18,10 Millionen Euro, das auch den Verkauf von sechs Windpark- und zwei Immobilienbeteiligungen umfasst. UmweltBank plant, ihr Beteiligungsportfolio in den kommenden drei Jahren zu veräußern, um Eigenkapital freizusetzen. Für das vierte Quartal sind weitere Verkäufe geplant, deren Erträge jedoch noch nicht quantifiziert werden können. Insgesamt meldete die Bank nach neun Monaten Gesamterträge von rund 50 Millionen Euro bei Aufwendungen von 45,4 Millionen Euro, wobei die Ausgaben durch Investitionen in Marketing und IT gestiegen sind.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2024 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Vorsteuerergebnis zwischen -5 Millionen und -10 Millionen Euro. Für 2025 wird jedoch eine deutliche Verbesserung des Zinsergebnisses auf 65 bis 70 Millionen Euro prognostiziert, was eine Steigerung von über 20 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die Gesamterträge sollen von 57,33 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 70,74 Millionen Euro im Jahr 2024 und weiter auf 77,97 Millionen Euro im Jahr 2025 steigen. Die Kosten sollen im Vergleich dazu nur moderat ansteigen, was der UmweltBank AG helfen sollte, wieder in die Gewinnzone zurückzukehren.

Die Analysten von GBC AG haben das Kursziel für die UmweltBank AG auf 10,00 Euro bis Ende 2025 angehoben und empfehlen weiterhin eine Kaufempfehlung. Diese Bewertung basiert auf einem angepassten Residual-Einkommens-Modell, das die positive Entwicklung des Zinsergebnisses berücksichtigt.

Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 6,02EUR auf Tradegate (15. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.