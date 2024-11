Einhell erreicht Rekordumsatz: 839,3 Millionen Euro im Q3 2024!

Die Einhell Germany AG hat im dritten Quartal 2024 einen Rekordumsatz von 839,3 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dies übertrifft auch den Umsatz des Rekordjahres 2022 um 4,2 Prozent. Der Erfolg ist vor allem auf die steigende Nachfrage nach den Power X-Change (PXC) Produkten zurückzuführen, deren Anteil am Gesamtumsatz von 45 auf etwa 50 Prozent gestiegen ist. CEO Andreas Kroiss betont, dass das Unternehmen trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen erfolgreich wirtschaften konnte, was auf die klare strategische Ausrichtung auf kabellose Lösungen im DIY-Bereich zurückzuführen sei.

Im Zeitraum von Januar bis September 2024 erzielte Einhell ein Ergebnis vor Ertragsteuern von 72,7 Millionen Euro, was einer Rendite von 8,7 Prozent entspricht. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 4,5 Euro. Nach einem Aktiensplit von 1:3 erhöhte sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien auf 11.323.200.