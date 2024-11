Scholz kündigt Sofortmaßnahmen zur Rettung der deutschen Wirtschaft an! Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach einem Industriegipfel im Kanzleramt in Berlin Sofortmaßnahmen zur Stärkung der deutschen Wirtschaft angekündigt. In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen betonte Scholz die …