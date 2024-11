Hisense startet großes Angebot mit der Kampagne "UNLOCK FOR BLACK FRIDAY"

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Nach einem Jahr voller "Big

Bang"-Kollaborationen - darunter der offizielle "Black Myth: Wukong" TV, Laser

Cinema mit Xbox-Kompatibilität und Weltklasse-Sponsoring von Fußball bis

Basketball - erfreut Hisense, eine führende Marke für globale

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, die Verbraucher mit "großen

Rabatten" und startet die Kampagne "UNLOCK FOR BLACK FRIDAY" zum Jahresende.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Fernseher sind, der Ihnen ein spannendes

Erlebnis mit Actionfilmen, Videospielen und Sportprogrammen bietet, gibt es

keine bessere Wahl als Hisense!



Einer der Premium-Fernseher von Hisense, der Highlight U7N ULED MiniLED TV ,

bietet eine native Bildwiederholfrequenz von 144 Hz für flüssiges Gaming mit

fortschrittlichen Funktionen wie ALLM, FreeSync Premium Pro und HDMI 2.1.

Erleben Sie atemberaubende Bilder mit Dolby Vision und Dolby Atmos - eine

Spitzenhelligkeit von bis zu 1.500 Nits und die fortschrittliche Quantum Dot

Color-Displaytechnologie garantieren, dass jedes Detail originalgetreu

wiedergegeben wird. Die Hi-View Engine PRO verbessert die audiovisuelle

Darstellung mit 4K-Upscaling und Farbverbesserungen, während der integrierte

Subwoofer tiefe Bässe liefert. Darüber hinaus können Verbraucher eine breite

Palette von Optionen finden, die ihrem Budget und ihren Vorlieben entsprechen,

einschließlich des U6/U8 ULED MiniLED TV, der A7 Serie QLED TV und des E7 PRO

QLED TV.





Genießen Sie "Laserlichter und Kinonächte" mit dem "Designed for Xbox" PX3 LaserCinema , das speziell für Heimkino-Fans entwickelt wurde. Es verfügt über eineeinstellbare Bildschirmgröße von 80 bis 150 Zoll und bietet dank LPU(TM) undTriChroma(TM) Dreifarben-Laserprojektionstechnologie eine erstklassigeBildqualität. Echtzeit-KI-Algorithmen der Pro-Klasse optimieren automatisch dieHelligkeit, indem sie das Umgebungslicht und Ihre Inhalte erkennen, während dieKI-4K-Upscaling-Technologie die Bildschärfe sofort erhöht. Mit einer Helligkeitvon 3.000 ANSI-Lumen, Dolby Vision, einem nativen Kontrast von 3.000:1 und50-Watt-Lautsprechern von Harman Kardon bietet der PX3 Laser Cinema einaudiovisuelles Kinoerlebnis. Genießen Sie flüssiges Gaming mit einerBildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz und dem Game-Modus. Wählen Sie aus einerReihe von Kampagnen, die den PX3 oder andere Laser UST-Produkte umfassen.Gönnen Sie sich den "Designed for Xbox" 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra ,den fortschrittlichsten reinen Dreifarben-Laser von Hisense überhaupt. Der C2Ultra bietet eine erstklassige Bildqualität der nächsten Generation mit einem110 % BT.2020-Super-Wide-Farbumfang, 3.000 ANSI-Lumen Helligkeit und IMAXEnhanced mit Dolby Vision-Zertifizierung für ein wirklich beeindruckendesKinoerlebnis. Genießen Sie flüssiges, hyperschnelles und intensives Gameplaydank nahtloser Autokalibrierungsfunktionen, Auto-Low-Latency-Modus,MEMC-Technologie und Game-Modus mit einer Bildwiederholrate von bis zu 240Bildern pro Sekunde, die gestochen scharfe Bilder liefern, ergänzt durch denatemberaubenden Sound des JBL-Audiosystems und den integrierten Subwoofer.Alle Sonderangebote sind über eine Vielzahl von Online- und Offline-Kanälen,einschließlich Amazon , erhältlich. Nutzen Sie großartige Rabatte, erhalten Siekostenlose Geschenke und vieles mehr!Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte undUnterhaltungselektronik. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei beiausgelieferten Fernsehgeräten und die Nummer eins bei 100-Zoll-Fernsehern,sowohl im Gesamtjahr 2023 als auch im ersten Halbjahr 2024. Das Unternehmenexpandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich aufMultimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2558788/Hisense_Kicks_off_Year_end_Campaign_Big_Savings.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-startet-groWes-angebot-mit-der-kampagne-unlock-for-black-friday-302307714.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/77572/5910196OTS: Hisense Group