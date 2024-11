Doo Group stärkt globale Reichweite mit CySEC-Lizenz für Doo Financial

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Die Doo Group ist stolz, bekannt zu geben,

dass Doo Financial, eine ihrer Marken, von der zypriotischen Wertpapier- und

Börsenaufsichtsbehörde (CySEC) eine neue Lizenz erhalten hat. Diese

Errungenschaft stärkt das Engagement der Doo Group, eine sichere und regulierte

Handelsumgebung für ihre Kunden weltweit zu schaffen.



Ausweitung der regulatorischen Reichweite





Die Aufnahme der CySEC-Lizenz unterstreicht den umfassenden regulatorischenRahmen der Doo Group, der sich bereits auf mehrere Finanzgerichtsbarkeitenerstreckt, darunter das Vereinigte Königreich, Australien, Hongkong undMalaysia. Dieser strategische Meilenstein spiegelt das Engagement der Doo Groupwider, die Einhaltung der internationalen Regulierungsstandards zu gewährleistenund die Sicherheit der Kunden in den Vordergrund zu stellen. Als europäischeAufsichtsbehörde bietet die CySEC ein solides regulatorisches Umfeld und solldas Vertrauen der Kunden stärken. Für die Doo Group unterstreicht dieser neueregulatorische Meilenstein ihren Ruf als vertrauenswürdiger, zuverlässigerFinanzdienstleister."Der Erwerb der neuen Lizenz von der CySEC ist ein bedeutender Meilenstein fürDoo Financial und markiert einen wichtigen Schritt in unserem kontinuierlichenWachstum und unserer strategischen Expansion. Diese Auszeichnung unterstreichtnicht nur unser Engagement für die Aufrechterhaltung der höchstenaufsichtsrechtlichen Standards, sondern festigt auch unsere Position alsvertrauenswürdiges, zuverlässiges Finanzinstitut in Europa. Durch die Einhaltungan die strengen Anforderungen der CySEC sind wir besser in der Lage, unserenKunden verbesserte Dienstleistungen anzubieten, eine größere Transparenz zufördern und langfristige Stabilität in einer zunehmend komplexen und dynamischenFinanzlandschaft zu gewährleisten." Costas Kappai, Doo Financial EUStärkung des KundenvertrauensDoo Financial EU, die europäische Niederlassung von Doo Financial, ist nun inder Lage, Kunden in ganz Europa unter den Richtlinien einer europäischenAufsichtsbehörde zu betreuen. Die europäischen Kunden werden von denregulatorischen Schutzmaßnahmen der CySEC profitieren, einschließlich derSicherheit der Kundengelder und transparenter Geschäftspraktiken, die einsicheres und vertrauenswürdiges Handelserlebnis gewährleisten. Diese Entwicklungermöglicht es Doo Financial EU, sein Angebot an Finanzdienstleistungen undHandelsprodukten einem breiteren Publikum anzubieten, unterstützt durch dieGlaubwürdigkeit und Aufsicht der CySEC.Durch die Ausweitung ihrer regulatorischen Reichweite stärkt die Doo Groupweiterhin ihre Position auf dem globalen Finanzmarkt und ermöglicht ihrenKunden, mit Vertrauen zu handeln. Die CySEC-Lizenz ist ein weiterer Schritt zurVerwirklichung der Vision der Doo Group, ein führendes Unternehmen im Bereichder Finanzdienstleistungen zu werden.Informationen zu Doo GroupDie 2014 gegründete Doo Group mit Hauptsitz in Singapur ist ein internationalerFinanzdienstleister mit Fokus auf FinTech. Wir sind in 10 wichtigenGeschäftsbereichen tätig - darunter Brokerage, Wealth Management, Payments undDigital Marketing - und haben uns zum Ziel gesetzt, umfassende Finanzlösungenanzubieten, die unseren Kunden eine bessere Zukunft ermöglichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2557948/Doo_Group_Strengthens_Global_Reach_with_CySEC_License_for_Doo_Financial.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/doo-group-starkt-globale-reichweite-mit-cysec-lizenz-fur-doo-financial-302307721.htmlPressekontakt:marilena.iakovou@doofinancial.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177417/5910203OTS: Doo Group