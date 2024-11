DAX – Wird die Unterstützung gehalten?

Geopolitische Krisen, wirtschaftliche Krisen und nicht zuletzt Regierungskrise. Das sind die aktuellen Rahmenbedingungen, die der DAX, aber auch die Weltbörsen zu bewältigen haben. Es wirkt an manchen Tagen so, als könnte jeder Markt anders damit umgehen. Der DAX hält sich aktuell hartnäckig über der wichtigen Unterstützungszone. Die Kaufsignale bei den Indikatoren wurden wenig überraschend ignoriert. Ein Ausblenden der Entwicklungen an den US-Märkten wird auf Dauer aber kaum möglich sein. Der schwache Wochenschluss dürfte daher zum Wochenstart in Deutschland Wirkung zeigen. Wichtig ist das Halten der Unterstützungszone. Sollte dies gelingen, ist eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtstrends wahrscheinlich. Allerdings dürfte die Kraft nicht mehr ausreichen, die 20.000er-Marke noch in diesem Jahr zu knacken.

Dow Jones – Zum Wochenstart muss die Chance genutzt werden

Derzeit ist beim Dow Jones noch alles in Ordnung. Der Markt hat das letzte Top überwunden und anschließend ein Pull-Back an die Ausbruchszone vollzogen. Soweit, so gut könnte man sagen. Wichtig, auch für den deutschen Markt wäre ein Wochenauftakt, bei dem eine unmittelbare Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste erfolgt. Sollte dies der Fall sein, ist auch in Deutschland mit einem positiven Wochenstart zu rechnen. Sollte dieser Bereich allerdings unterschritten werden, muss der Fokus auf das letzte Tief von Anfang November gerichtet werden. Nach der Dow Theorie sollte dieses nicht unterschritten werden, da sonst der Aufwärtstrend gebrochen ist. Der Wochenauftakt wird zeigen, ob die Kraft ausreicht, dass die Verkaufssignale bei den Indikatoren negiert werden.

Gold – Chance auf Halten der Unterstützung

Die aktuell anhaltende Abwärtsbewegung ist exakt bis an die schwache Unterstützungszone gelaufen. Hier wurde eine Hammerformation gebildet, die aber noch nicht bestätigt wurde. Mit den Kaufsignalen bei den Indikatoren könnte die Bestätigung erfolgen. Sollte dieses Szenario so eintreten, ist die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends möglich. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist ohnehin nicht in Gefahr. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Unterstützung hält.

Öl – Steht weiter unter Druck

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Die letzte Anstiegsbewegung nach dem Test der Unterstützungszone ist im Keim erstickt worden. Zuletzt brach der Kurs erneut ein und befindet sich nun wieder an der Unterstützungszone. Sollte diese nicht halten, dürfte verstärkt Druck aufkommen und ein Rückgang unter die 70 USD-Marke wäre nur eine Frage der Zeit. Der Wochenauftakt könnte hier schon Klarheit bringen.

Bitcoin/USD – Da ist der Ausbruch, und damit neues Potenzial

Was sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet hat, ist nun eingetroffen. Der Bitcoin ist aus der monatelangen Lethargie nach oben ausgebrochen. Im Bereich der 80.000 USD hat sich die Kryptowährung nicht lange aufgehalten und ist direkt über die 90.000-er Marke gestiegen. Hier wird nun eine Verschnaufpause eingelegt, was nicht verwunderlich und für einen stabilen Trend auch gesund ist. Ein Erreichen der 100.000 USD-Marke dürfte aber nur noch eine Frage der Zeit sein. Die Verkaufssignale bei den Indikatoren sind vor dem Hintergrund des starken Trends zu vernachlässigen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.