Aktien – bleiben USA Trump(f)?

FR: Herr Walter, US-Aktien haben nach dem Sieg von Donald Trump eine beeindruckende Rally hingelegt. Was treibt diesen Optimismus?

Vanyo Walter ( Robomarkets) : Der Markt reagiert auf die klare wirtschaftsfreundliche Agenda, die Trump verfolgen wird. Dazu zählen Deregulierung, mögliche Steuersenkungen und ein Fokus auf die US-Wirtschaft. Diese Maßnahmen schüren Wachstumsfantasien, was Aktien beflügelt hat. Gleichzeitig haben klare Wahlergebnisse Unsicherheiten beseitigt, was Märkte wie den S&P 500 und Nasdaq 100 auf neue Rekordhöhen gebracht hat.

FR: Welche Segmente des US-Aktienmarkts sind besonders aussichtsreich?

Vanyo Walter: Die sogenannten Magnificent 7 – also große Tech-Unternehmen wie Apple oder Amazon – bleiben attraktiv aufgrund ihres überdurchschnittlichen Gewinnwachstums. Diese Unternehmen wachsen zunehmend in ihre hohen Bewertungen hinein. Zudem sind Nebenwerte, gemessen am Russell 2000, interessant. Sie profitieren besonders stark von Trumps Agenda, die den Binnenmarkt stärkt und Bürokratie abbaut. Allerdings sollten Anleger die Verschuldung einzelner Unternehmen im Auge behalten.

FR: Wie sieht die Perspektive für andere Märkte aus, etwa Europa oder die Schwellenländer, im Vergleich zu den USA?

Vanyo Walter: Leider fällt der Vergleich zugunsten der USA aus. Während europäische Aktien weiterhin mit schwachen Wachstumsimpulsen und niedrigen Unternehmensgewinnen zu kämpfen haben, bieten die USA ein starkes wirtschaftliches Momentum. Auch Schwellenländer sind weniger attraktiv, da geopolitische Spannungen und mögliche Handelskriege, etwa mit China, für Unsicherheit sorgen. US-Aktien bleiben im relativen Vergleich führend.

Hier erfahren Sie, wie Sie bei Robomarkets günstig in Aktien und ETFs anlegen.

FR: Der US-Dollar, Bitcoin und Gold haben ebenfalls stark auf die Wahl reagiert. Welche Entwicklungen erwarten Sie hier?

Vanyo Walter: Der US-Dollar hat von den steigenden Renditen bei Staatsanleihen profitiert und dürfte weiterhin stabil bleiben, solange die wirtschaftliche Dynamik anhält. Bitcoin hat sich als riskanteres, wachstumsorientiertes Asset bewährt und könnte weiterhin nachgefragt werden. Gold hingegen korrigierte zuletzt deutlich, da Anleger auf Wachstum statt auf Sicherheit setzen. Es bleibt aber ein langfristiger Sicherungsanker.

FR: Erwarten Sie strukturelle Risiken für den US-Aktienmarkt, etwa durch politische Disruptionen oder geopolitische Spannungen?

Vanyo Walter: Natürlich gibt es Risiken. Mögliche Handelskriege, etwa mit China, oder Konflikte um Taiwan könnten die Rally abbremsen. Auch eine stärkere Regulierung großer Technologiekonzerne wäre ein Risiko für die Magnificent 7. Der Markt bleibt anfällig für geopolitische Entwicklungen, aber die Grunddynamik der US-Wirtschaft und die unternehmensfreundliche Politik dürften diese Risiken zumindest teilweise abfedern.

FR: Vielen Dank, Herr Walter, für Ihre Einschätzungen!