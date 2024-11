Russische Gaslieferung an Österreich sind gestoppt

Alwaysontheroad schrieb 20.10.24, 17:48

Wie hoch die Liquidationserlöse sein werden für die Derivate, dürfte jedem klar sein, der seit vielen Jahren das amerikanische Gebahren in dieser Hinsicht kennt. Hier war man immer sich der Nächste.

Mit geplant habe ich natürlich die russische Föderation gemeint, die ihr Verhalten gegenüber dem Westen ja nicht so aus Hüfte entschieden hat. Hier wurden schon lange vorher Szenarien durchgespielt, die natürlich auch den westlichen Besitz an russischem Eigentum in die Aktionen einbezogen hat. Mein Eindruck der letzten gut 2 Jahre ist in der Hinsicht kein Guter, was westliche Finanzakteure betrifft, da der Russe wie beim Schach immer einen Zug vorne dran ist. Das kann man Geschwurbel nennen, oder man ist als Betroffener in dem Thema seit 2022 intensiv am Ball und hat mit Akteuren mit Russland Bezug Kontakt.



Gruß aus der Finanzmetropole