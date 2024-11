3,2 Millionen Ältere in Deutschland von Armut bedroht Rund 3,2 Millionen Ältere ab 65 Jahren sind in Deutschland von Armut bedroht. Das zeigen vom BSW angefragte Eurostat-Daten, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegen. Nach genauen 3,245 Millionen 2023 waren es im Jahr davor leicht weniger …