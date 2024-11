Grüne ziehen mit Habeck an der Spitze in die Bundestagswahl Jetzt ist es offiziell: Robert Habeck wird die Grünen in den Bundestagswahlkampf führen. Für einen entsprechenden Antrag stimmten bei einem Parteitag in Wiesbaden 96,48 Prozent der Delegierten./hrz/DP/jha