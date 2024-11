UN-Klimachef warnt G20-Länder vor 'wirtschaftlichem Blutbad'

BAKU (dpa-AFX) - In den zähen Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz hofft man auf Bewegung durch den anstehenden Gipfel der Gruppe der führenden Wirtschaftsmächte (G20) in Brasilien. "Ohne eine rasche Senkung der Emissionen wird keine der G20-Volkswirtschaften von einem klimabedingten wirtschaftlichen Blutbad verschont bleiben", sagte UN-Klimachef Simon Stiell in Baku. Schon jetzt belasteten Klimafolgen Lieferketten, Lebensmittelpreise und zerstörten Lebensgrundlagen auch in diesen Ländern.

"Die Welt schaut zu und erwartet starke Signale, dass Klimaschutz für die größten Volkswirtschaften der Welt eine zentrale Rolle spielt." Die Klimakrise solle Thema Nummer Eins sein.