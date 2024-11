Verbraucher reagieren auf politische Unsicherheit mit verstärktem Fokus auf Schnäppchen (FOTO)

Oberhausen (ots) - Am 29. November 2024 ist es wieder so weit: Der Black Friday

startet mit besonderen Rabatten und Sonderaktionen, die auch in Deutschland

längst zum wichtigsten Einkaufsereignis des Jahres geworden sind. Doch inmitten

geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigt eine

aktuelle Umfrage, dass die Verbraucher in diesem Jahr besonders auf Schnäppchen

und Rabatte achten.



In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Appinio

(https://www.appinio.com/de/) hat BlackFriday.de (https://www.blackfriday.de/)

deutschlandweit 1.003 Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren zu ihren

Kaufgewohnheiten im Vorfeld des Black Friday 2024 befragt. Die Ergebnisse

spiegeln ein klares Bild: Trotz der anhaltenden Unsicherheiten in der

politischen Lage und der Inflation bleibt der Black Friday ein hochgeschätzter

Shoppingtag.









Der Black Friday hat auch 2024 einen ungebrochenen Bekanntheitsgrad - 98 Prozent

der Befragten gaben an, den Aktionstag zu kennen. Und die meisten sind bereit,

davon Gebrauch zu machen: 80 Prozent der Befragten planen, am Black Friday

Einkäufe zu tätigen.



Verbraucher geben mehr aus - trotz Inflation



Die Bereitschaft, mehr Geld auszugeben, wächst. 57 Prozent der Befragten planen

ein Budget zwischen 101 und 500 Euro. Interessanterweise steigt auch der Anteil

derer, die mehr als 500 Euro ausgeben wollen: 14 Prozent der Befragten, ein

Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren (10 Prozent 2022 und 12 Prozent 2023).

Sehr wahrscheinlich ist dies auf die anhaltende Inflation sowie die zunehmende

Bereitschaft zurückzuführen, größere Anschaffungen während der Rabattaktionen zu

tätigen.



Flexibilität beim Budget: 89 Prozent geben mehr aus, wenn ein gutes Angebot

lockt



Obwohl viele Käufer ein Budget festlegen, sind 89 Prozent bereit, mehr Geld

auszugeben, wenn sich ein besonders attraktives Angebot zeigt. Die Lust auf

Schnäppchen bleibt ungebrochen - und ist in Zeiten der Unsicherheit umso größer.



Gezielte Käufe und weniger Inspiration



Interessant ist auch die Veränderung im Einkaufsverhalten: Immer weniger

Verbraucher lassen sich am Black Friday inspirieren. Stattdessen planen die

meisten gezielt, was sie kaufen möchten. Dies zeigt, dass immer mehr Käufer sich

gut auf den Shopping-Tag vorbereiten und bewusst nach bestimmten Produkten

suchen. 87 Prozent der Befragten gaben an, größere Anschaffungen oft auf den

Black Friday zu verschieben, um von den günstigen Preisen zu profitieren.



Politische Unsicherheit beeinflusst Einkaufsverhalten



Die aktuelle politische Lage hat ebenfalls Auswirkungen auf das Kaufverhalten.

68 Prozent der Befragten geben an, dass geopolitische Spannungen wie der Krieg

in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die anstehenden Neuwahlen in Deutschland

ihren Einkauf beeinflussen. Besonders auffällig: 28 Prozent der Befragten kaufen

insgesamt weniger ein, 22 Prozent bevorzugen günstigere No-Name-Produkte und 47

Prozent achten verstärkt auf Angebote und Sonderaktionen.



"In Zeiten wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit ist der Black Friday

für viele Verbraucher eine willkommene Gelegenheit, gezielt und günstig

einzukaufen. Die Umfrage zeigt deutlich, dass das Bedürfnis nach Schnäppchen und

Rabatten in diesem Jahr besonders stark ausgeprägt ist", kommentiert Simon Gall,

Betreiber von BlackFriday.de.



Über BlackFriday.de:



BlackFriday.de ist die älteste Plattform für Rabatte und Sonderaktionen rund um

den Black Friday in Deutschland. Mit einer Vielzahl von Partnern aus

verschiedenen Branchen bietet die Seite Verbrauchern die besten Angebote des

Jahres.



