Myant erwirbt Nanoleq und Osmotex Technologies und stärkt seine Führungsposition bei fortschrittlichen Materialien und Textile Computing

TORONTO, 17. November 2024 /PRNewswire/ -- Um die globale Präsenz seiner bahnbrechenden Gesundheits- und Wellness-Anwendungen weiter auszubauen, meldete das in Kanada ansässige Unternehmen Myant Corp., ein führender Anbieter von fortschrittlichen Materialien für das Gesundheitswesen, heute die Übernahme von Nanoleq und Osmotex, zwei führenden Unternehmen für textile Computertechnik mit Sitz in der Schweiz. Zürich wurde als Zentrale für die EU- und EMEA-Expansion von Myant ausgewählt. Durch diese Übernahmen erhält das Unternehmen wertvolle Talente und wird die Führungsposition von Myant in der Textiltechnologie weiter konsolidiert. Mit dem Markteintritt und der Expansion nach Europa verwirklicht Myant sein Ziel, ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Materialien für das Gesundheitswesen zu werden und einen neuen Standard für die Verbindung von Menschen mit Menschen und Technologie zu setzen.

Diese strategische Akquisition unterstützt das Ziel von Myant, die Zukunft der vernetzten Gesundheit durch die Integration der fortschrittlichen Sensorfunktionen von Nanoleq in sein wachsendes Portfolio medizinischer Geräte voranzutreiben.

Beide Unternehmen haben die Vision, das Paradigma des Gesundheitswesens in Richtung Prävention zu verschieben und den Menschen zu helfen, indem sie die Langzeitüberwachung durch textile Computerschnittstellen und klinische Daten über das Krankenhaus hinaus bis in die eigenen vier Wände ermöglichen. Die innovative Arbeit von Nanoleq bei der Entwicklung elastischer elektrischer Kabel, Trockenelektroden und Biosensorik-Technologien wird besonders im Flagschiffmodell Oxa deutlich. Oxa ermöglicht Anwendern, ihre Atemfunktion, ihr EKG, ihre Herzfrequenzvariabilität (HRV) und ihren Stresspegel mithilfe seines hochmodernen Sensorsystems zu überwachen und in Echtzeit Feedback zu ihren Vitalparametern zu erhalten, um ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden zu steigern.

„Wir heißen Nanoleq mit großer Begeisterung in der Myant-Gruppe willkommen", so Tony Chahine, CEO bei Myant. „Diese Übernahme ist ein entscheidender Meilenstein auf unserem Weg, das Gesundheitswesen zu verändern, indem wir Intelligenz in die Struktur des täglichen Lebens integrieren. Die Gesundheit steht im Mittelpunkt eines produktiven Lebens, und Myant ist nun bereit, die Entwicklung innovativer personalisierter medizinischer Lösungen weiter voranzutreiben, die es dem Einzelnen ermöglichen, seine Gesundheit proaktiv zu überwachen. Das Nanoleq-Team teilt unsere Vorstellungen und wird unsere Bemühungen, in die Märkte Europas und des Nahen Ostens einzutreten, weiter beschleunigen."