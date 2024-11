Silber an entscheidender Unterstützung – jetzt bis zu 140 Prozent rausholen!

Gegenüber seinem 52-Wochen-Hoch hat Silber so rund 15 Prozent an Wert eingebüßt. In der vergangenen Woche rutschte das Edelmetall zeitweise sogar unter 30 US-Dollar pro Feinunze und fiel so auf einen bereits Anfang April erstmals in diesem Jahr erzielten Kurs zurück.

Ebenso wie Gold ist Silber in den vergangenen drei Wochen stark unter Druck geraten. Für Gegenwind sorgt neben Gewinnmitnahmen vor allem die Kombination aus steigenden Anleiherenditen und einem wiedererstarkenden US-Dollar . Darüber hinaus lösten Anleger ihre als Risikoabsicherungen gekauften Positionen nach den rasch entschiedenen US-Wahlen auf.

30 US-Dollar – eine aussichtsreiche Einstiegsgelegenheit?

Der Bereich um 30 US-Dollar markiert sowohl eine wichtige psychologische als auch technische Unterstützung. Das bietet, wie der Blick in den Chart zeigt, eine attraktive Einstiegsgelegenheit, die mithilfe eines Discount-Optionsscheines die Chance auf bis 140 Prozent Rendite bietet.

Technischer Schaden bislang überschaubar

Die Korrektur der vergangenen Wochen forderte ihren Tribut. Einerseits wurde der Unterstützungsbereich bei 32 US-Dollar aufgegeben, auch an der 50-Tage-Linie wussten die Bullen den Verkäufern nichts entgegenzusetzen, was einen ersten Test der 30-Dollar-Marke zur Folge hatte. Hier stieß Silber auf Kaufinteresse, sodass im Tageschart eine Wendekerze entstanden ist, die am Freitag allerdings noch folgenlos blieb.

Das muss nicht so bleiben, denn im Bereich von 30 US-Dollar verläuft auch die Aufwärtstrendlinie des im Februar gestarteten und noch immer aktiven Aufwärtstrends, wenngleich der Trendstärkeindikator MACD einen kurzfristigen Abwärtstrend anzeigt. Der ist mit Blick auf den Relative-Stärke-Index, der auf Tagesbasis im Bereich von 30 Punkten angelangt ist, aber zunehmend überverkauft, sodass die Chance auf eine Gegenbewegung wächst.

Megafon-Formation bietet Platz zu beiden Seiten

Selbst ein temporärer Bruch der Unterstützung bei 30 US-Dollar wäre kein allzu großer Rückschlag, denn bei rund 28,50 US-Dollar verläuft mit der 200-Tage-Linie eine weitere wichtige Unterstützung. Nachlässig sollten die Käufer des Edelmetalls jedoch nicht agieren, denn seit Ende Juli zeichnet sich im Chart eine sogenannte Trompeten- oder Megafon-Formation ab.

Eine bearishe Auflösung könnte daher zu einer Korrektur auch weit über die 200-Tage-Linie hinaus zu Verlusten führen. Sollte diese also nachhaltig aufgegeben werden, sollten Long-Positionen geschlossen werden. Solange das aber nicht der Fall ist, stehen die Chancen auf eine Gegenbewegung zur Oberseite aktuell gut – erst recht, wenn die sogenannten Bond-Vigilantes den Fuß vom Gas nehmen und bei US-Staatsanleihen wieder zugreifen und so für sinkende Renditen und damit für Rückenwind für Silber und Gold sorgen.

Fazit: Chance auf Gegenbewegung und +140 Prozent mit dem richtigen Produkt!

Die Ziele einer möglichen Gegenbewegung sind die zuletzt aufgegebenen Unterstützungen, also die 50-Tage-Linie sowie der Widerstandsbereich bei 32 US-Dollar. Sollte dieser nachhaltig, also mindestens auf Tagesschlusskursbasis überwunden werden können, sind neue Hochs bis an die Oberkante des Megafons bei rund 36 US-Dollar möglich.

Für eine satte Rendite von bis zu 140 Prozent würde beim Einsatz des Discount-Optionsscheins MG5WKQ bereits ein Kurs von 32,50 US-Dollar genügen. Dieser Kurs müsste für den maximalen Auszahlungsbetrag von 2,37 Euro bis spätestens zum Laufzeitende im März kommenden Jahres erreicht werden. Für Kurse zwischen der Basis bei 30 US-Dollar, also dem aktuellen Unterstützungsbereich, sowie 32,50 US-Dollar erhalten Anleger eine anteilige Auszahlung. Daraus ergibt sich folgendes Auszahlungsprofil:

Szenariotabelle

Discount-Optionsschein MG5WKQ (Basis 30,00 $ / Cap 32,50$) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Kaufpreis Silber * 30,26 $ Kaufpreis Optionsschein * 0,99 € Basis / Cap 30,00 $ / 32,50 $ Laufzeit / Fälligkeit 21.03.2025 Verkaufspreis Silber 29,00 $ 30,00 $ 31,00 $ 32,00 $ 33,00 $ Wertentw. Optionsschein 0,00 € 0,00 € 0,95 € 1,90 € 2,37 € Rendite Silber -4,2 % -0,9 % +2,4 % +5,8 % +9,1 % Rendite Optionsschein -100,0 % -4,0 % +91,9 % +139,4 % Breakeven 31,04 $

Stand: Freitag, 15. November, 21:45 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Doch Vorsicht: Handelt Silber zum Laufzeitende im März kommenden Jahres bei 30,00 US-Dollar pro Feinunze oder darunter, verfällt der Discount-Optionsschein wertlos. Totalverlustgefahr!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion