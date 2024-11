G20 Think Hub Together for Tomorrow - Globale Perspektiven für eine gerechte und nachhaltige Zukunft BEIJING, 17. November 2024 /PRNewswire/ - Da die Welt mit den miteinander verflochtenen Herausforderungen wirtschaftlicher Ungleichheit, ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit konfrontiert ist, ist eine globale Zusammenarbeit …