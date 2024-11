Von Chancay nach Schanghai: die Umgestaltung der handelspolitischen Zukunft Lateinamerikas

PEKING, 17. November 2024 /PRNewswire/ -- „Von Chancay nach Schanghai" ist in Peru zu einem beliebten Slogan geworden, in dessen Sinne der Hafen von Chancay, ein Vorzeigeprojekt der von China vorgeschlagenen Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative - BRI), am Donnerstag feierlich eröffnet wurde.

Der neue Hafen verfügt über vier Landungsstellen mit einer maximalen Tiefe von 17,8 Metern, an denen ultragroße Containerschiffe mit einer Kapazität von 18.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Units) anlegen können. Die geplante jährliche Umschlagskapazität des Hafens liegt kurzfristig bei einer Million TEU und langfristig bei 1,5 Millionen TEU und macht ihn so zu einem wichtigen Drehkreuz für den Handel zwischen Lateinamerika und Asien.

Der chinesische Präsident Xi sagte in dem von ihm unterzeichneten Artikel, der am Donnerstag in der peruanischen Tageszeitung El Peruano veröffentlicht wurde, dass das Hafenprojekt in Chancay Peru jährliche Einnahmen in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar bringen und mehr als 8.000 direkte Arbeitsplätze schaffen wird.

Xi und seine peruanische Amtskollegin Dina Boluarte wohnten der Eröffnungsfeier des Hafens von Chancay am Donnerstag per Videoschaltung bei.

„Von Chancay bis Schanghai erleben wir nicht nur die Wurzeln und die Blüte der Neuen Seidenstraße in Peru, sondern auch die Geburt eines neuen Tores, das Land und Meer, Asien und Lateinamerika, miteinander verbindet", sagte Präsident Xi bei der Eröffnungszeremonie.

Xi war am Donnerstag zu einem Staatsbesuch nach Peru geflogen, um an der 31. Tagung der Wirtschaftsführer der APEC teilzunehmen. Es ist sein sechster Besuch auf dem Kontinent seit 2013.

Umgestaltung der regionalen Handelsdynamik

Der Hafen von Chancay sei nicht nur ein guter Tiefwasserhafen, sondern auch der erste intelligente und grüne Hafen in Südamerika, erklärte Xi.

Der strategisch günstig gelegene Hafen dient als Perus Tor zum Pazifik. Er ist über einen Tunnel mit der Panamericana verbunden und bietet direkten Zugang zu Perus Hauptstadt Lima. Als erste „Meeresautobahn" nach Lateinamerika wird sie einen schnelleren und kosteneffizienteren Transport peruanischer Exportwaren wie Preiselbeeren und Avocados zu den asiatischen Märkten ermöglichen.

